Tensió a la Part Baixa de Tarragona per una escopeta falsa

Els Mossos d’Esquadra han rebut un avís d’un home que manipulava el que semblava una arma de foc

Actualitzada 08/09/2018 a les 20:19

La Part Baixa de Tarragona ha viscut uns moments de tensió aquesta tarda quan han vist un home amb una furgoneta blanca manipulant el que semblava una arma de foc. Els veïns ràpidament han alertat als Mossos d’Esquadra, cap a dos quarts de cinc de la tarda. Els agents s’han personat ràpidament al carrer Smith on es trobava la furgoneta.Quan han arribat al lloc dels fets els Mossos d’Esquadra han identificat al conductor i, posteriorment, han inspeccionat l’escopeta. En aquesta inspecció han vist que es tractava d’una arma de foc simulada. Durant la intervenció dels agents, el pare de l’home s’ha presentat al carrer «molt alterat» segons apunten fonts policials. A causa del seu estat anímic, els agents han decidit emmanillar-lo per poder continuar amb la investigació sense problemes.Un cop han vist que a l’interior de la furgoneta no hi havia res sospitós i que l’escopeta era falsa, han decidit alliberar el pare i deixar també en llibertat el conductor de la furgoneta. Així doncs, tot ha quedat en un ensurt sense denuncies ni detencions.