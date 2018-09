La Colla Joves Xiquets de Valls obrirà la jornada del diumenge del Concurs de Castells

Aquest matí s’ha sortejat l’ordre d’actuació i la ubicació a la plaça del XXVIIè Concurs de Castells

Actualitzada 08/09/2018 a les 14:26

Les 42 colles que participaran a la XXVIIa edició del Concurs de Castells de Tarragona ja coneixen l’ordre en què actuaran i la seva col·locació a plaça. Els membres de la canalla de les colles guanyadors del Concurs de Castells del 2016, han estat les mans innocents que han servit per sortejar la col·locació de cada colla, tant per la plaça del Castell de Torredembarra com per la Tarraco Arena Plaça i l’ordre d’actuació.La Colla Joves Xiquets de Valls obrirà la jornada del diumenge 7 d’octubre a la Tarraco Arena Plaça on hi participaran 12 colles distribuïdes en tres grups: A, B i C. La jornada començarà a les 10 del matí i s’actuarà en solitari si es prova un castell igual o superior al 4d9f.Per la seva banda, a la jornada del dissabte 6 d’octubre, en la qual actuaran 19 colles, estaran distribuïdes en els grups D, E, i F. Els primers en actuar seran els Nens del Vendrell. En aquest cas, la jornada començarà a dos quarts de cinc de la tarda a la TAP i s’actuarà en solitari si es prova un castell igual o superior al 3d8.Finalment, la setmana abans, el diumenge 30 de setembre actuaran 11 colles a la plaça del Castell de Torredembarra i estaran distribuïdes en els grups G, H i I. Començarà a les deu del matí i els primers en actuar seran els Castellers de Poble Sec. S’actuarà en solitari si es prova un castell igual o superior al 7d7.