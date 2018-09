Els llaços grocs tornen a la muralla de Tarragona

El CDR de la Part Alta adverteix que «només desapareixeran dels carrers el dia que els ostatges polítics catalans siguin alliberats i el dia que els exiliats puguin tornar a casa»

Actualitzada 08/09/2018 a les 16:27

La muralla de Tarragona torna a tenir llaços grocs penjats en suport dels «presos polítics i exiliats». Aquest és el tercer cop que es pengen a la muralla, al costat del Portal del Roser, a la xarxa metàl·lica que hi ha per protegir dels coloms un dels patrimonis de la humanitat.L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, ja va anunciar que no es dedicaria a «perseguir i treure» els llaços grocs però que si aquests es trobaven en un lloc declarat patrimoni de la humanitat sí que els retiraria, i així ho va fer en les dues vegades anteriors que es van penjar.El CDR de la Part Alta de Tarragona ha tornat ha col·locar els llaços grocs al mateix indret i ha expressat que «només desapareixeran dels carrers el dia que els ostatges polítics catalans siguin alliberats i el dia que els exiliats catalans puguin tornar a casa seva», i ha afegit que no els podran silenciar per molt que els «insultin, agredeixin o criminalitzin».