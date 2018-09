El foc s'ha originat al motor i ha afectat part de l'interior del vehicle

Una furgoneta ha començat a cremar aquesta tarda a la carretera del Pont d’Armentera, la que va direcció del cementiri de Tarragona cap al barri de Sant Pere i Sant Pau. El motor del vehicle ha començat a cremar enmig de la carretera i el conductor ha pogut apartar-lo al voral en una zona més espaiosa on hi ha una desviació cap al Culubret.Els Bombers han rebut l’avís a les sis de la tarda i han activat una dotació que s’ha encarregat d’extingir el foc i de netejar la calçada. El conductor de la furgoneta ha pogut sortir de dintre sense problemes i cap persona ha resultat ferida. Per la seva banda, els bombers han pogut extingir l’incendi abans que el vehicle cremés per complet. El foc ha acabat afectant el motor i la part davantera de l’interior de la furgoneta.