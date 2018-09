Andreu: «Mantinc la meva agenda i estic a disposició del conseller»

El Port de Tarragona està a l’espera del relleu del president

07/09/2018 a les 09:33

L’Autoritat Portuària de Tarragona es manté a l’espera de conèixer el nom de la persona que substituirà Josep Andreu en el càrrec de president. Andreu va anunciar que deixava la presidència del Port el passat mes de juny. Des de llavors, s’ha especulat amb diversos noms com a possibles substituts. Andreu va manifestar ahir que «no sé res» respecte al moment en què es farà el relleu i, mentrestant, «mantindré la meva agenda activada fins que es nomeni el nou president». «Estic a disposició del conseller Damià Calvet i, quan s’hagi pres la decisió de quina persona serà nomenada, procedirem al relleu de forma ordenada», va afegir. Si no canvien les coses, la previsió és que el substitut d’Andreu al front del Port de Tarragona es conegui en el decurs del mes de setembre».L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va coincidir ahir amb Andreu en un acte celebrat a la Confraria de Pescadors. Ballesteros va afirmar que «m’agradaria que Andreu continués com a president del Port». Dirigint-se a Andreu, l’alcalde va afegir «respecto la teva decisió, que és molt digna, i et trobaré a faltar». Sempre que ha tingut ocasió, Ballesteros ha destacat la tasca d’Andreu al capdavant del Port.Andreu, qui va prendre la decisió a inicis d’aquest any, quan va anunciar que deixava el càrrec va dir que «ha arribat el moment de tancar aquesta etapa professional i retornar al sector privat».Andreu haurà ocupat el càrrec de president de l’Autoritat Portuària els set darrers anys, al qual va accedir el febrer de 2011. Abans de presidir el Port, va ser gerent de Serveis Socials de Santa Tecla. Abans, però, havia estat president de la Comissió de Control de Caixa Tarragona (2009-2010) i conseller general i vocal de la Comissió de Control de Catalunya Caixa.