Vox penja una pancarta al pont de les Gavarres convidant a participar a la manifestació del 9-S

La concentració espanyolista, amb el lema 'Nada de terroristas ni separatistas', s'ha organitzat per demanar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions

Actualitzada 07/09/2018 a les 11:29

Vox Tarragona ha penjat diverses banderes espanyoles i una pancarta al pont d'entrada de les Gavarres que convida a la participació que es realitzarà el proper 9 de setembre a Barcelona. La manifestació, amb el lema 'Nada de terroristas ni separatistas', ha estat convocada per l'empresari José Manuel Opazo per tal de demanar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de forma immediata.En la penjada de banderes i de la pancarta en aquest pont de Tarragona hi va participar la presidenta provincial de Vox, Isabel Lázaro, qui afirma que «vam posar les pancartes i banderes d'Espanya demanant l'assistència a la manifestació del dia 9-S a Barcelona contra el colpisme».