Presó per dos detinguts multireincidents per un robatori a l'interior d'un cotxe a Tarragona

Els arrestats, veïns de Valls i Tarragona, acumulen entre els dos 79 antecedents policials

Actualitzada 07/09/2018 a les 15:16

Consells de seguretat per evitar robatoris a interior de vehicle

Dos homes de 24 i 26 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Tarragona i Valls, han estat detinguts aquest dilluns 3 de setembre com a presumptes autors d’un delicte de robatori a interior de vehicle.La nit del 2 de setembre, cap a les 04.30 hores, una patrulla de mossos que estava realitzant patrullatge preventiu de robatoris a interior de vehicle pel carrer Jaume I de Tarragona va observar dos homes amb actitud vigilant i que caminaven molt ràpid. Aquest fet, juntament amb què els dos individus portaven una motxilla i diverses bosses tipus bandoleres, va cridar-los l’atenció.Acte seguit, els agents van identificar-los i van observar com un d’ells feia un gest com si tingués la intenció de llençar algun objecte.En l’escorcoll de la motxilla d’un dels sospitosos, els mossos van localitzar un trepant, un rellotge, tres tornavisos, un cúter i un estri per pelar cablejat. Mentre que a l’interior d’una de les bandoleres de l’altre individu, van localitzar un martell trenca vidres i unes tisores de jardineria.Atès que els dos identificats no van donar un relat coherent de la procedència dels objectes, la patrulla va decidir intervenir-los el material per fer les comprovacions oportunes i esbrinar si provenien d’algun robatori.El dia següent, un senyor va presentar-se en dependències policials per denunciar que durant la matinada del dia anterior havien robat a l’interior del seu vehicle estacionat a Tarragona. El denunciant va enumerar els objectes que li havien sostret i que coincidien amb els intervinguts per la patrulla la nit anterior.Davant aquests fets, una patrulla va localitzar el mateix dia 3 els dos homes al carrer Orosi de Tarragona on els van detenir per un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.La investigació continua oberta i no es descarta relacionar els dos detinguts amb altres fets similars comesos les darreres setmanes.Els detinguts, que acumulen entre els dos un total de 79 antecedents policials, van passar el 4 de setembre a disposició del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar pels dos el seu ingrés a presó.Els Mossos d’Esquadra aconsellen no deixar res de valor dins del vehicle. També recomanen que els altaveus i els equips de música estiguin ocults, o emportar-se'ls en cas que sigui possible. Cal instal·lar una alarma al vehicle. Tanmateix, recomanen que si es detecta alguna persona a prop d’un vehicle en actitud sospitosa, trucar immediatament al 112. I que en cas de trobar algun cotxe forçat, no tocar res i trucar al 112.Finalment, en cas de tenir coneixement en relació amb la venda d’objectes sostrets, cal denunciar-ho, ja que adquirir objectes sostrets també és delicte.