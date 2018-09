L’Ajuntament també construirà un nou parc al Banc d’Espanya, renovarà la zona infantil de la Plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau i posarà una tanca al parc de Monestir de Poblet i Riu Montsant del Pilar

Actualitzada 07/09/2018 a les 13:49

Nou parc infantil al Banc d’Espanya amb balancí, gronxadors, tobogan i rocòdrom

La plaça Verdaguer comptarà amb una nova àrea de jocs infantils. Aquesta és una de les principals accions que realitzarà la Conselleria d’Espais Púbics, que concretament reformarà o ampliarà un total de cinc parcs infantils. Es tracta dels espais de jocs de la plaça Verdaguer, Banc d’Espanya, Monestir de Poblet, carrer Riu Montsant del Pilar i Plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau.Pel que fa a la plaça Verdaguer, s’ampliarà amb una nova àrea de jocs infantils –ja en té dues- que es preveu que estigui enllestida durant el primer trimestre de l’any vinent. Aquesta zona comptarà amb dos gronxadors i dues estructures polivalents més. El regidor d’Espais Públics, José Luis Martín ha explicat que amb aquesta nova zona «s’ampliarà l’oferta respectant la zona de pas i les activitats que s’hi duen a terme». En el marc d’aquesta actuació, es reduiran els escocells dels arbres i es mouran els bancs d’aquesta zona per incrementar l’espai disponible. «La plaça Verdaguer és un espai molt cèntric i amb un gran percentatge de població infantil, per això calia ampliar-lo amb una nova zona per absorbir tota aquesta demanda d’oci», ha afegit el regidor.L’Ajuntament també construirà un nou parc infantil al Banc d’Espanya. L’objectiu és connectar els Jardins, reoberts el passat mes de febrer, amb aquest espai de la Rambla Nova. El nou parc infantil del Banc d’Espanya comptarà amb un balancí, dos gronxadors, una estructura amb tobogan i un rocòdrom.Per altra banda, el consistori millorarà el parc infantil del carrer Monestir de Poblet tot posant una tanca que limitarà l’espai de jocs amb l’objectiu d’evitar que els gossos defequin en aquest espai. El quart parc infantil que es millora és el carrer Riu Montsant del barri del Pilar, on el col·locarà una tanca de 42 centímetres per fer-lo més segur, ja que hi ha un esglaó de 40 metres a tocar del parc. Una reivindicació de l’associació de veïns que serà atesa en els pròxims mesos.El cinquè parc que veurà renovada i ampliada la seva zona de joc és el de Plaça Catalunya de Sant Pere i Sant Pau. L’actuació consistirà a conservar els jocs existents i instal·lar una nova zona amb una estructura amb forma de castell, un tobogan i un rocòdrom. També hi haurà dues molles en formes d’animals.La construcció i ampliació d’aquests tres parcs infantils -plaça Verdaguer, Banc d’Espanya i Plaça Catalunya- sortirà a concurs aquest darrer trimestre d’any i estaran llestos el primer de 2019.