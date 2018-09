L'incident d'un nen en una escala mecànica de Parc Central acaba en baralla

El pare va enfrontar-se i volia agredir a un vigilant després de demanar-li que truqués a una ambulància, perquè creia que no estava fent la gestió

Un petit incident d’un nen a les escales mecàniques de Parc Central va acabar ahir en una gran baralla verbal entre el pare i un dels vigilants de seguretat de la botiga de Primark. Els fets van ocórrer als volts de les dues del migdia, quan una família (pare, mare i nen) que baixava per una de les rampes fins a la planta inferior, va patir un lleu accident: el petit va posar els dits a la junta del final del tram mecànic i es va ferir lleument. El nen, d’uns cinc anys, va començar a sagnar, el que va fer que els seus progenitors busquessin auxili.El conegut establiment de roba Primark sempre té agents de seguretat privada a l’accés de la botiga, per la qual cosa la família es va dirigir directament a un dels professionals que eren allí. Van demanar al vigilant que truqués als serveis d’emergència a fi que enviessin al centre comercial una ambulància. El treballador va comunicar la situació als companys de seguretat de la botiga per tal que procedissin. El pare però, en veure que aquest vigilant al qual havia interpel·lat no realitzava ell mateix la trucada, es va posar molt nerviós. El nen petit continuava sagnant.«El pare del nen petit s’ha tornat boig, no parava de dir-li al de seguretat que no estava fent res per ajudar al seu fill, però jo et puc assegurar que, entre el moment que l’home aquest li ha demanat que truqués a l’ambulància i l’instant en què ha començat a encarar-se al vigilant, no ha passat gaire més d’un minut», apuntava ahir a la tarda un dels treballadors d’una botiga molt propera que va presenciar la situació. «El vigilant li ha dit que es tranquil·litzés, però el pare estava fora de si, era com que el volia matar. No l’ha pogut tocar perquè hi ha hagut vigilants i gent que els ha separat. A ell, l’hem aguantat perquè no s’hi seguís enfrontant. La dona no li ha parat de dir que parés i també l’agafava per retenir-lo», explicava el comerciant de Parc Central, qui va ser una de les persones que va intentar apaivagar el conflicte.Els crits del pare, d’un 30 anys, contra el vigilant de seguretat privada, sumats als laments de la mare per la situació, van aixecar una enorme expectació a la planta inferior del centre comercial. Nombrosos ciutadans es van aglomerar al voltant de la discussió. «Semblava com si el volgués matar», explicava també una jove que en aquells moments es trobava a l’interior de la botiga. «Li deia al vigilant que sortissin al carrer, que l’esperava fora», afegia el treballador de la botiga propera. El cos de seguretat de Primark va alertar ràpidament als vigilants del centre comercial, que van procurar reconduir la situació. Un amic de l’home també va intentar intercedir per calmar els ànims. «El que més m’ha cridat l’atenció és que el pare estava tan ficat en la baralla que s’ha oblidat completament del nen. El petit estava aquí, dret, en un costat, amb sang, però per sort algunes persones li han fet les primeres cures», recordava ahir el treballador.L’ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques, a la que veritablement ja havien alertat els professionals de seguretat, va arribar als pocs minuts. Personal de Parc Central es va encarregar d’acompanyar al petit, amb ferides a la mà, i a la seva mare, molt afectada per la situació que havia desencadenat el seu marit, fins a la zona posterior de la planta baixa del centre comercial, el punt des d’on habitualment accedeixen al recinte els professionals sanitaris quan es produeix un succés.