L'Ajuntament i l'AVV 1 de Maig s'enfronten per les festes del barri

L’entitat creu que el fet que el pregoner sigui el republicà Pau Ricomà ha decidit l’equip de Govern a negar l’autorització

Actualitzada 06/09/2018 a les 21:32

Les festes organitzades per l’Associació de Veïns 1 de Maig haurien de començar avui, divendres, com així es desprèn del cartell posat per la Guàrdia Urbana en el qual s’indica que, durant aquest cap de setmana, queda prohibit aparcar vehicles amb motius de les «festes del barri». No obstant això, l’Ajuntament no ha informat l’entitat de la concessió de l’autorització per celebrar les activitats programades. En el rerefons de la qüestió hi ha una disputa per la presidència de l’associació, amb una transcendència política, ja que el pregoner és el regidor d’Esquerra Republicana, Pau Ricomà.Modesto Pallejà, qui havia presidit l’associació fins al passat mes d’abril i va recuperar-la el 7 d’agost, després que l’entitat expulsés l’anterior directiva, presidida per Eloy Rivero, «per no complir amb els estatuts», va manifestar ahir que «la nostra intenció és que la festa es faci, perquè no volem perjudicar els veïns, com sí sembla que ho desitja l’Ajuntament i el regidor d’Espais Públics Josep Acero».La problemàtica radica en la disputa existent al voltant de l’organització veïnal. Aquesta redacció va intentar ahir conèixer l’opinió d’Eloy Rivero, sense aconseguir-ho, mentre que Pallejà va informar que, junt amb la FAVIBC (Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya) «vam decidir en assemblea expulsar Rivero perquè va fer coses estranyes i, fins i tot, va canviar el pany de la seu de l’associació, un local que és de la federació».L’Ajuntament, segons va informar el regidor Acero, considera que «Rivero és el president oficial de l’associació» i, com va ser Pallejà qui va sol·licitar permís per ocupar la via pública per fer les festes, «hem hagut de denegar el permís». «Mentre que el president oficial, que és Rivero, no vulgui, no es poden fer les festes», va dir el regidor del Partit Popular.En aquest context, Pallejà va recordar que va seguir el mateix tràmit per sol·licitar autorització a l’Ajuntament per fer una activitat musical i la que va tenir lloc el passat cap de setmana, «una iniciativa solidària amb els afectats d’autisme». La documentació aportada i signada per Pallejà així ho demostra. Una autorització va ser signada per l’Ajuntament el 9 d’agost i, l’altra, el 23 del mateix mes. «Jo torno a presidir l’associació des del 7 d’agost i fa quinze dies que vaig entregar a l’Ajuntament la mateixa documentació per poder fer les festes, però, oficialment, encara no he tingut cap resposta».Per altra banda, Pau Ricomà, qui havia estat escollit pregoner de les festes, va dir: «Em sap greu que l’objectiu d’algú no sigui organitzar les festes veïnals sinó impedir que es facin». El regidor d’ERC va afegir que «és clar que em feia il·lusió fer el pregó, però em sap molt més greu per la bona gent del barri, sobretot per la canalla, que es quedaran sense festes». Pallejà fa afegir que «no es pot jugar amb la il·lusió de la gent del barri ni amb els professionals de les atraccions, dels firaires, famílies que s’han de poder guanyar la vida». «L’Ajuntament els ha dit que no es faran les festes del barri», va apuntar Modest Pallejà.