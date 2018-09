El PDeCAT lliura el II Premi Pere Anglada i Duran a Xavier Fort

El mossèn, nascut al Serrallo, és el capellà de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona des de l’any 1992

Actualitzada 07/09/2018 a les 15:08

El Partit Demòcrata (PDeCAT) ha lliurat aquest dijous el II Premi Pere Anglada i Duran a Xavier Fort. L’acte, que ha omplert el Moll de Llevant del Port Tàrraco, ha comptat amb l’assistència del president del PDeCAT, David Bonvehí; el president local del partit, Albert Puñet; i el portaveu del Grup Municipal, Dídac Nadal. El premi ha consistit en un quadre del Balcó del Mediterrani i una donació de 600 euros a la Fundació Bona Nit.El mossèn de l’Hospital Universitari Joan XXIII, Xavier Fort, ha estat la persona escollida enguany pels associats i associades del partit que, mitjançant aquest premi, vol reconèixer anualment aquelles persones o entitats que destaquen pels seus valors i la seva lluita per millorar les condicions de vida dels tarragonins, així com a aquelles entitats que permanentment estan dedicant els seus esforços a la millora i promoció de la ciutat, la seva cultura i les seves tradicions.Josep Maria Sabaté, familiar del premiat, ha estat l’encarregat de recollir el guardó en l’acte d’aquest dijous al vespre. Xavier Fort no ha pogut assistir a l’acte per motius de salut. «Pere Anglada i Xavier Fort són dues persones que han lluitat per una Tarragona millor, dues persones molt estimades pels tarragonins i tarragonines», ha manifestat el president local, Albert Puñet.El mossèn Xavier Fort, nascut al Serrallo, és el capellà de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona des de l’any 1992. La seva gran tasca altruista reconforta i complementa la feina dels professionals de la Unitat de Cures Intensives (UCI) i de la resta de plantes de l’hospital.Xavier Fort va fundar la colla castellera dels Xiquets del Serrallo l’any 1988 i va ser rector de l’església del Serrallo durant molts anys. La seva intensa vida l’ha dut als camps de cotó de Texas, a Sao Paulo i a les mines de carbó de Bèlgica, on ha acompanyat als més febles.En el transcurs de l’acte també hi ha hagut un emotiu homenatge a qui va ser portaveu del Grup Municipal del PDeCAT, Albert Abelló.