Ciutadans proposa usar càmeres de vigilància i agents cívics per evitar els abocaments il·legals a Tarragona

El portaveu de Cs reclama al consistori l'enduriment de les sancions «per pal·liar la greu situació»

06/09/2018 a les 18:43

El grup municipal de Ciutadans Tarragona afirma haver declarat «la guerra» als abocadors il·legals que hi ha al terme tarragoní i ha presentat un decàleg de mesures que considera necessàries per posar remei a la situació.Cs ha anunciat que presentarà una moció al proper plenari amb el decàleg. Ruben Viñuales, portaveu de la formació taronja considera que cal «actuar de forma urgent i de deixar de banda la política de passivitat que manté l’alcalde».Viñuales reclama que es prenguin mesures de control i vigilància «per mitjà de la Guàrdia Urbana i Agents Cívics» i ha afegit que «s’han de dur a terme les sancions corresponents, pecuniàries o a través de treballs en benefici de la comunitat per a restituir els danys ocasionats».1. Instar a la immediata neteja dels abocadors il·legals existents.2. Tancament de l’accés mitjançant vehicles als abocadors il·legals existents.3. Diagnòstic preventiu de zones susceptibles d’esdevenir en abocadors il·legals.4. Creació d’una oficina de denúncies mediambientals a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.5. Presència d’agents cívics com a element dissuasori.6. Estudi de la implantació d’un sistema de videovigilància a les zones d’abocament il·legal.7. Augment de les sancions per abocar runes de manera il·legal així com la inclusió de treballs en benefici de la comunitat per als infractors i sancions a les empreses titulars dels residus abocats.8. Major presència de la policia local administrativa en zones conflictives.9. Campanyes de sensibilització mediambiental dirigida a la ciutadania.10. Valoració d’actuacions urbanístiques, com per exemple zones verdes o parcs infantils, per tal d’impedir la proliferació de nous abocaments il·legals.