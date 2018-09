Canvi de data del concert de Dani Martín a la TAP

L’actuació del 15 de setembre s’aplaça al dia 19 d’octubre perquè no han finalitzat les obres que es duen a terme al recinte

Actualitzada 07/09/2018 a les 14:08

El concert que Dani Martín havia d’oferir a la Tarraco Arena Plaça el proper 15 de setembre ha quedat ajornat, segons ha comunicat Clipper’s Live, promotor del concert. L’actuació del solista i ex cantant del grup El Canto del Loco serà, finalment, el dia 19 del pròxim mes d’octubre. El canvi de data es deu al fet que no han finalitzat les obres que s’estan duent a terme al recinte.Per aquest concert ja s’havien venut un total de 5.000 entrades, segons Clipper’s Live. Per aquest motiu, les entrades ja venudes seran validades per una nova data. En cas de no poder-hi assistir, hi ha un termini de vint dies des d’aquest 7 de setembre per tramitar la devolució. Aquelles persones afectades que vulguin que els retornin els diners s’han de posar en contacte amb Ticketmaster a través del correu electrònic que li arribarà al compte des del qual va adquirir les entrades o bé al telèfon 902 15 00 25.Clipper’s Live demana disculpes pels inconvenients que hagi pogut causar el canvi de data.