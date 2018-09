Tarragona es prepara pels actes de la Diada de l'11 de setembre

El pla de la Seu tornarà a acollir la tradicional diada castellera amb la participació de les quatre colles de la ciutat

Actualitzada 06/09/2018 a les 11:47

Tarragona ja ho té tot a punt pels actes de la Diada de l’11 de Setembre. La jornada començarà a les 10h amb la tradicional ofrena floral al monument del Conseller enCap (1713-1714) Rafael Casanova, per part de diverses entitats de la ciutat. L’acte consistirà en un parlament de l’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros; l'ofrena floral de l’Ajuntament, institucions i entitats; la interpretació del Cant de la Senyera, per part del Cor Gregal; els pilars d’homenatge de les colles castelleres de Tarragona i la cloenda amb el cant d’Els Segadors, interpretat pel Cor Gregal amb l’acompanyament de la Banda Unió Musical de Tarragona.Més tard, a les 11.30h i als jardins del Camp de Mart, l’Alcalde farà una ofrena floral al monument de Salvador Allende. L’hora dels castells arribarà a les 12.30h al pla de la Seu, on tindrà lloc la tradicional diada castellera de l’Onze de Setembre amb les quatre colles de la ciutat: els Xiquets de Tarragona, la Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau.Ja a la tarda, a les 19.30h a la Rambla Nova i davant el monument a la Sardana, es farà una Ballada de sardanes amb la Cobla Cossetània.