Set museus conviden a desvelar el misteri de les peces robades per Bonart

Aquesta iniciativa pretén atraure persones als centres culturals, amb una proposta lúdica i gratuïta que es farà del 5 al 14 d’octubre

Actualitzada 05/09/2018 a les 20:30

Activitat conjunta

El lladre Jean-Pierre Bonart, conegut per la policia internacional com Le Voleu d’Orsay, ha robat una peça d’art de gran valor en set museus i centres culturals de la ciutat de Tarragona i els ha substituït per rèpliques gairebé perfectes. Descobrir quins són els set objectes que han estat sostrets i el lloc on estan amagats és el fil conductor de Misteri als museus. El cas de les 7 còpies, una proposta lúdica i gratuïta en la qual es vol involucrar els ciutadans, tant aquells habituats a visitar museus com els que ho fan de manera esporàdica o gairebé mai.L’activitat està dissenyada per Auriga Serveis Culturals, amb el suport dels museus d’Història de Tarragona, d’Art Modern, Nacional Arqueològic, del Port, Diocesà, i Bíblic, i de CaixaForum. Aquesta nova experiència cultural es durà a terme del 5 al 14 d’octubre. Els participants formaran grups de sis persones com a màxim. El que faci la millor investigació i aquell que la dugui a terme en menys temps, tindrà accés a premis que oferiran els museus. El diumenge 14 d’octubre, a les 12 hores i davant del Tinglado 4 del Moll de Costa, on es mostra una exposició dedicada a Tarraco, hi haurà l’escenari on es resoldrà el misteri final.Andreu Muñoz, director del Museu Bíblic Tarraconense, va manifestar que «volem que els museus siguin aules vives, que traslladen valors socials i culturals», i El cas de les 7 còpies «és una bona manera de posar en pràctica aquest objectiu». Muñoz va afegir que la promoció conjunta d’aquesta proposta és el resultat de «la bona sintonia que hi ha entre tots els museus de Tarragona», que té antecedents en «Les Nits dels Museus». Muñoz va estar acompanyat dels directors dels museus que prenen part en la iniciativa, en la roda de premsa celebrada ahir al Museu Bíblic Tarraconense.Per la seva banda, Jordi Salvadó, d’Auriga Serveis Culturals, va explicar que l’activitat està basada en una acció del lladre imaginari Jean-Pierre Bonart pretén captar l’interès de «públic divers i, per aquest motiu, fem una proposta lúdica amb la qual volem trencar amb la idea que els museus són espais avorrits, quan poden ser molt divertit».Les persones que participin en El cas de les 7 còpies «podran visitar els museus lliurement, dins dels horaris de cada museu». Els futurs investigadors s’hauran d’inscriure prèviament, omplint un formulari que es pot consultar a http://aurigasc.com/misteri_museu/ Formalitzada la inscripció, es podrà descarregar el material necessari per realitzar la investigació que ha d’acabar amb la localització de les peces robades i detectar aquelles que Bonart ha substituït per còpies.Salvadó va remarcar que no hi ha un límit de participants, «perquè no hi ha un problema d’aforament als nostres museus». «La incògnita és saber quanta gent hi participarà en aquesta proposta, una activitat diferent destinada a tot tipus de públic i a les famílies», va dir.La participació en El cas de les 7 còpies és una oportunitat immillorable per endinsar-se en les col·leccions que mostren els museus de la ciutat i descobrir espais culturals dotats de peces de gran valor històric i artístic.