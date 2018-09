Mercè Sardà rebrà el Premi El Balcó que atorga Òmnium Cultural

Recull el relleu de Joan Martí i Castell

Actualitzada 05/09/2018 a les 21:10

Mercè Sardà Pons, professora de l’Institut Martí Franquès, directora del grup teatral Vis de Vanadi i persona molt vinculada a l’activitat social i cultural de Tarragona rebrà el Premi El Balcó, que atorga Òmnium Cultural del Tarragonès des de l’any 1978. Sardà recollirà el relleu de Joan Martí i Castell, primer rector de la URV, qui va ser la persona premiada en l’edició de l’any passat.L’entrega del premi tindrà lloc el 21 de setembre, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona. Sardà també ha format part de les llistes de la CUP en les dues darreres eleccions municipals a Tarragona. En la darrera va ocupar el sisè lloc. «Ho vaig fer per ideologia i sabia que no sortiria: no entra dins de les meves intencions dedicar-me a la política», va dir sense desprendre’s d’un somriure i restant-se mèrits. Sardà també està vinculada a la parròquia de Sant Pau, «on faig treball social, la qual cosa m’agrada molt».Feia vint minuts que Sardà era coneixedora que havia estat la persona escollida per ser reconeguda amb el Premi El Balcó quan va rebre la trucada de Diari Més. «Ho acabo de saber i em fa molta il·lusió». Sardà va afegir que «mai hauria pensat que me’l donarien i encara estic paint la notícia».Sardà es va definir com persona a qui agrada «picar pedra, perquè algú ho ha de fer». Més endavant, va dir que el premi el rep com si fos «un reconeixement a totes les persones que fan treball de base». «Penso que aquest premi no és tant per a mi com per a totes aquestes persones».El primer Premi El Balcó va ser Josep-Pau Virgili, conegut com el iaio Virgili, el mateix que representa l’escultura d’un home assegut en un banc de la Rambla Nova. Els tres darrers guardonats van ser la Cobla La Principal de Tarragona, Francesc Xammar i Joan Martí i Castell.