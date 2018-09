Les comunitats es coordinen per posar en comú les dades d'afectats per iDental

El Ministeri de Justícia ha engegat una oficina especial per recolzar la gestió i agilitzar la investigació d'aquesta macrocausa

Actualitzada 06/09/2018 a les 16:12

Les comunitats autònomes afectades pel frau d'iDental han acordat aquest dijous amb el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata coordinar-se i posar en comú les dades dels centenars de milers de perjudicats per agilitar la investigació d'aquesta macrocausa.A la reunió han acudit representants de les 14 comunitats afectades, és a dir, totes menys Navarra, Balears, La Rioja i les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.Segons han assenyalat a la premsa alguns representants de les comunitats que han assistit a la trobada, la Comunitat Valenciana seria la regió més afectada, amb 200.000 perjudicats. A Andalusia es comptabilitzen 90.000, Catalunya tindria entorn de 42.000, Murcia 22.000 i Aragó 12.000.En aquesta trobada el magistrat ha establert amb les regions unes directrius perquè aquestes lliurin a l'Audiència Nacional els historials clínics dels pacients afectats, segons han traslladat els representants.Uns passos consensuats per tots els assistents i que engegaran en les properes setmanes a través d'un ofici que remetrà el Jutjat d'Instrucció número 5 de l'Audiència Nacional.A més, el Ministeri de Justícia també ha engegat d'una oficina especial per recolzar la gestió d'aquesta macrocausa i ha creat una aplicació informàtica específica per a l'eficaç tramitació del procediment judicial, on també cabran recursos específics per als afectats.Per part de la Comunitat Valenciana, la més afectada amb 200.000 usuaris, la seva directora general de l'Alta Inspecció Sanitària, María Victoria Garrido, ha qualificat la reunió com «molt útil» i ha explicat que en els propers dies el magistrat els farà arribar les instruccions per procedir al lliurament dels historials.A la Comunitat Valenciana, ha dit, hi ha cinc clíniques i dues d'elles, a les ciutats de València i Alacant, concentren 70.000 afectats cadascuna.Garrido ha explicat que la Conselleria va rebre en 2017 una primera denúncia i va actuar d'ofici per inspeccionar a iDental, contra el qual Consum té a més un procediment sancionador obert.El sotsdirector d'Inspecció de Serveis Sanitaris de la Conselleria de Salut de la Junta d'Andalusia, Blas García, ha qualificat la trobada de «positiva» i ha lloat la iniciativa del magistrat de posar en comú els historials clínics de tots els pacients, sobretot per poder donar-los el més aviat possible continuïtat assistencial.També ha assenyalat que el jutge els ha instat a donar visibilitat a aquesta causa als mitjans de comunicació perquè es conegui «que la justícia està actuant».Per procedir a la unificació de la informació a la regió, la Junta d'Andalusia ha disposat responsables provincials en tres de les seves províncies per recollir tota la documentació clínica i comunicar al més aviat possible als afectats els passos que han de seguir.A Catalunya hi ha uns 42.000 afectats, segons Aurora Jover, sotsdirectora general d'Inspecció Sanitària, qui ha qualificat la reunió de «molt profitosa», ja que s'aconseguirà facilitar les gestions als afectats.«En aquest moment estan sol·licitant els seus historials clínics i estem classificant-los per poder-los-hi lliurar el més ràpid possible», ha explicat Jover.Ha indicat a més que l'Agència Catalana de Consum està facilitant als afectats la interposició de reclamacions i es manté en contacte amb les entitats financeres perquè els usuaris d'iDental puguin finalitzar els seus tractaments en altres centres.Des de la regió de Múrcia, amb 22.000 persones ateses, de les quals aproximadament 600 han reclamat la sol·licitud d'història clínica, han considerat «molt positiu» que el magistrat conjumini les actuacions de totes les comunitats i posi en comú directrius a seguir.Així ho ha expressat Jesús Cañavares, sotsdirector general d'Inspecció en la Conselleria de Sanitat, que ha afegit que el fet de posar en comú directrius també beneficiarà als afectats perquè s'agiliti el tràmit dels historials.A Aragó es comptabilitzen ara com ara 12.000 afectats, dels quals 800 han interposat ja reclamacions, segons ha explicat la directora general de Protecció de Consumidors, Rosa María Cihuelo.Per Cihuelo, la reunió d'avui completa les actuacions que ja ha engegat la seva comunitat, que ha establert un protocol perquè els perjudicats puguin ser atesos de les seves dolències.