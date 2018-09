La CUP reclama la pilona que l'Ajuntament va anunciar per regular el trànsit al col·legi Pau Delclòs

Denúncia que a una setmana de l'inici del curs no hi ha notícies sobre l'actuació, que es va anunciar a l'abril

Actualitzada 06/09/2018 a les 18:14

El grup municipal de la CUP a Tarragona ha denunciat que a una setmana de l'inici del curs escolar no hi ha cap moviment relacionat amb la col·locació, al carrer d'Armanyà d'una pilona hidràulica que ha de regular el trànsit, amb accés des del carrer Unió, a la zona del col·legi Pau Delclòs.La instal·lació d'aquesta pilona és un compromís anunciat l'abril passat des de l'equip de govern municipal després de les reiterades reclamacions de l'UMPA del col·legi Pau Delclòs i de què la CUP portés el tema al plenari una moció per tal de millorar la seguretat de la mobilitat de les escoles.En el cas del Pau Delclòs, l'associació de pares i mares es queixava que al carrer Méndez Núñez, on es troba l'entrada al centre, malgrat ser de vianants, es trobava molt sovint ple de vehicles que no respectaven l'horari reservat de càrrega i descàrrega i que coincidien amb les famílies en horaris d'entrada i sortida de l'escola.L'anunciada pilona hidràulica havia de ser un sistema que solucionés l'accés indiscriminat de vehicles i fins i tot la CUP va aplaudir la iniciativa com a una de les mesures necessàries però ara ha fet un comunicat en què exigeix a l'equip de govern, «un cop més, que abordi la qüestió de forma estructural però també que no vengui més fum i, si promet mesures concretes, les apliqui amb celeritat i efectivitat per tal d'evitar el sentiment legítim de presa de pèl que puguin sentir els veïns i veïnes de Tarragona».