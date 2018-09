L'Observatori Blau explica el món del mar i de les 30 espècies que es pesquen a Tarragona

Es tracta d’una nova proposta pedagògica consistent en una aula mediambiental que es submergeix el sector de la pesca i el món marí

Els més de 12.000 alumnes que cada any visiten el Museu del Port disposen d'una nova proposta pedagògica, on el món dels pescadors del Serrallo i de les trenta espècies que es capturen en aigües de Tarragona conformen el fil conductor. L'Autoritat Portuària ha sabut esprémer al màxim un petit espai de la Confraria de Pescadors que estava inactiva per crear una aula mediambiental que aportarà una gran experiència al visitant. A més de la reproducció de les trenta espècies a mida natural, fotografies antigues i vídeos mostren com és el sector de la pesca i del món marí. Mitjançant una pantalla digital i un joc de llum que il·luminen el panell on es reconstrueix el mar tarragoní, s'explica com s'alimenten les diverses espècies i quin són els seus hàbitats. El recorregut finalitza amb una explicació sobre la subhasta del peix, s'obre una porta i s'accedeix a l'espai on es fa en realitat.La directora del Museu del Port, Mercè Toldrà, ha explicat que el visitant «tindrà la sensació de trobar-se dins del mar». En l'Observatori Blau es dóna una visió realista «dels sistemes de pesca, de les espècies i dels seus hàbitats, però també dels pescadors i del barri del Serrallo».El president de l'Autoritat Portuària, Josep Andreu, va manifestar que «aquest espai és modest, però serà un important punt de trobada per les escoles, per fer pedagogia de l'ofici del pescador i dels peixos». Per la seva banda, l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, s'ha referit a l'Observatori Blau com «una petita meravella». Després d'explicar una anècdota que li va succeir en un col·legi de Tortosa, quan dos nens van pintar llaunes després que la professora demanés els alumnes que pintessin tonyines, Ballesteros ha apuntat que aquesta proposta «permetrà que els estudiants coneguin els peixos i la riquesa del mar».