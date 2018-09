Controls per evitar la venda de 'mamadeta' fraudulenta

L’any passat es va detectar que alguns establiments l’elaboraven amb licor d’herbes

Actualitzada 05/09/2018 a les 21:06

En el decurs de les festes de Santa Tecla, que s’iniciaran el pròxim 14 de setembre, s’efectuarà un control rigorós de la venda de mamadeta fraudulenta, cobrada a preu de Chartreuse però que s’elabora amb licor d’herbes. Aquest fet es va detectar l’any passat, precisament el del debut de la sèrie Chartreuse Tau, fabricada per la licorera francesa per facilitar els professionals de la restauració la creació de mamadetes, ja que el seu contingut és una barreja de groc i verd. Un cellerer consultat per aquesta redacció va informar el passat dilluns del fenomen fraudulent que practiquen alguns expenedors de mamadeta, la beguda típica de Santa Tecla que respon a una recepta pròpia. Chartreuse ha fabricat per les festes d’enguany 8.000 unitats de Tau, 3.000 més que el 2017, quan per primera vegada va posar aquest producte al carrer que es pot adquirir al llarg de l’any.Per altra banda, Carme Rodríguez, representant de Chartreuse a Tarragona, va negar ahir que darrerament el preu del licor groc i el del verd, fabricat expressament per Santa Tecla, s’hagi encarit al voltant de 2 i 3 euros, respectivament. Rodríguez va informar que el preu augmentarà entre 1 i 2 euros. El Chartreuse de la sèrie Tau el mantindrà, va subratllar Rodríguez.