Tarragona i Reus es promocionen conjuntament per captar inversions privades

Les dues ciutats se sumen a la iniciativa ‘Invest in Cities’

Actualitzada 05/09/2018 a les 13:51

Els ajuntaments de Reus i Tarragona s’han sumat a Invest in Cities, una iniciativa que vol promocionar i impulsar la inversió privada en el teixit empresarial i de negoci de les ciutats. Segons han explicat aquest dimecres el regidor de Desenvolupament Econòmic de Tarragona, Francesc Roca, i el regidor de Promoció Econòmica de Reus, Marc Arza, el 18 de setembre la capital del Baix Camp esdevindrà la seu de la primera trobada per a convocar al teixit empresarial i realitzar una jornada de formació i ‘networking’ dirigida a empresaris i emprenedors. Aquest fòrum està enfocat a crear un ecosistema adequat per la relació entre els projectes d’inversió públics i de les empreses que vulguin presentar els seus projectes amb els inversors interessats.A la jornada s’oferiran eines i opcions d’inversió o finançament per als projectes empresarials d’expansió, desenvolupament o creixement. D’altra banda, al mes de novembre Tarragona i Reus participaran, amb altres vuit ciutats mitjanes de l'Estat, en una cimera d'inversió a Madrid.El regidor tarragoní Francesc Roca ha posat en valor la col·laboració dels dos municipis, «ja que es planteja una visió generosa del territori, tant per als municipis, que poden explicar millors les seves potencialitats, com per als inversors, que poden aprofitar les sinergies de dues ciutats per comprovar els seus múltiples atractius, també des del punt de vista econòmic».Per la seva banda, el regidor reusenc Marc Arza, ha manifestat que «si té sentit que Reus i Tarragona col·laborem amb gairebé tot, allà on més sentit té és aquí» i ha afegit que «complim amb una de les nostres obligacions, que és ajudar a les nostres empreses a trobar finançament, ja sigui mobilitzant el capital proper o facilitant l’accés al capital de regions veïnes com Madrid, París o Londres».