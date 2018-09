Els agents han detingut a dues persones que intentaven robar la cartera i la bossa d'un turista japonès

Dues persones de 22 i 31 anys han estat detingudes aquest dimecres a Tarragona per un presumpte delicte de robatori amb violència en grau de temptativa. Poc després de les 13 hores, una patrulla de paisà ha enganxar in fraganti a dos carteristes al passeig Espanya de la ciutat, molt a prop de l'estació de tren.Els detinguts intentaven robar la cartera i la bossa d'un turista japonès, però l'actuació dels agents ha evitat el robatori.Les detencions s'emmarquen en el dispositiu muntat per la Guàrdia Urbana de prevenció de furts als creueristes a la Part Alta i a les zones turístiques de la ciutat.