Aprofiten la polèmica dels llaços grocs per denunciar la degradació de la Part Alta

Han col·locat llaços i fet pintades grogues en zones del barri deixades per denunciar la brutícia i el mal estat de la zona

Actualitzada 05/09/2018 a les 10:05

L'Associació de Veïns de la Catedral ha aprofitat la polèmica que s'ha generat amb els llaços grocs a la ciutat de Tarragona per denunciar la degradació de la Part Alta. Alguns veïns han col·locat diversos llaços grocs i han fet pintades del mateix color en zones del barri deixades per tal de reclamar l'atenció als polítics i denunciar la brutícia i mal estat de la zona.Els veïns han pintat, per exemple, l'Arc de Toda, on hi han escrit amb un esprai de color groc «Aquest arc fot fàstic». També han pintat amb el mateix color bosses de brossa deixades al terra, així com han penjat llaços grocs en «cases en ruïnes, tapiades o pals de llum enmig dels carrers».