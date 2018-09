Acaba la fase d'instrucció d'Inipro

Ballesteros recollirà el 12 de setembre la resolució del Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona on li notificaran la nova situació judicial del cas

Actualitzada 05/09/2018 a les 14:52

La fase d’instrucció del cas Inipro ja ha finalitzat. L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, recollirà el 12 de setembre una resolució del Jutjat d’Instrucció número 1 de Tarragona on li notificaran la nova situació judicial del cas, segons ha afirmat l’Ajuntament en un comunicat.Ballesteros assegura estar convençut de la seva innocència. «Estic content que, per fi, s’hagi acabat la fase d’instrucció. Aquest és un tràmit més que no altera en res el procediment i que, per descomptat, no afecta la meva tasca al capdavant de l’Ajuntament», ha afirmat l’alcalde que ha conclòs que «ara caldrà veure les actuacions posteriors».