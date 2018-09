Salses clàssiques, budda Bowl i esmorzars amb civada són les novetats més destacades

Actualitzada 04/09/2018 a les 17:15

La Xarxa de Centres Cívics de Tarragona ofereixen més de 1.300 places per a la programació d'aquesta tardor. Aquesta comptarà amb més de 82 activitats que es podran realitzar a través dels 6 centres que hi ha distribuïts per la ciutat.Entre les activitats programades hi ha ioga per nadons, cursos de fotografia, un curs de guitarra, defensa personal, cursos d'ensinistrament de gossos, cursos de confecció, entre d'altres. Un curs de salses clàssiques, budda Bowl i esmorzars amb civada són les novetats més destacades.Es pot consultar tota la programació a la pàgina web de l'Ajuntament . Les inscripcions es podran fer a través de la mateixa des del 13 de setembre fins al dia 30.