Les primeres sensacions al volant del Seat Tarraco

Un enginyer de l'empresa automobilística ha posa't a prova el vehicle en un circuit de muntanya i rodant per carretera

Actualitzada 04/09/2018 a les 19:55

El Seat Tarraco ja ha començat a rodar per comprovar totes les seves prestacions. Ho ha fet camuflat, per no desvetllar les seves línies de disseny. Stefan Ilijevic, enginyer del centre tècnic de Seat, s'ha posat al volant del nou model que es presentarà internacionalment el 18 de setembre a la Tarraco Arena Plaça (TAP).El tercer SUV de la marca «és molt dinàmic» i el conductor té «una gran sensació d'amplitud, de volum», assegura Ilijevic. El nou cotxe de la companyia de Martorell tindrà fins a set places i un maleter de 760 litres.En un vídeo es pot veure com el vehicle és capaç de superar un terreny muntanyós, pedregós, amb pendents de fins als 70% i després circular per asfalt. «La seva tracció a les quatre rodes sembla no tenir límits», explica l'enginyer de Seat.El vehicle incorpora dos nous assistents a la conducció. Un d'ells és el Rollover Assist, que desbloquejaria les portes, pararia el motor i activaria una trucada d'emergència de forma automàtic en cas de bolcar. El cotxe «està dissenyat per a poder superar amb èxit inclinacions laterals del 85%», argumenta Ilijevic, mentre posa a prova el SUV.El Tarraco comptarà amb fins a sis modes de conducció amb un sol gest. És un vehicle molt versàtil i es «pot utilitzar a la muntanya durant el cap de setmana i a la vegada resulta còmode per circular per la ciutat», comenta l'enginyer.Es preveu que el nou model es posi a la venda a finals d'aquest any amb dos motors de gasolina i un de dièsel que oferiran dues potències -150 i 190 cavalls.