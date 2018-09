La Comunitat Islàmica Assalam projecta una mesquita a Sant Pere i Sant Pau

La Junta de Govern suspendrà l’aprovació inicial del pla especial i demanarà als promotors modificar «defectes esmenables»

Actualitzada 03/09/2018 a les 19:54

Desconeixement al barri

La Junta de Govern Local d’aquest dijous abordarà la suspensió de l’aprovació inicial del pla especial per a la implantació d’un nou centre de culte religiós a Sant Pere i Sant Pau, presentat per la Comunitat Islàmica Assalam, de Tarragona. El passat 1 de juny, un representant de la citada comunitat va presentar davant l’Ajuntament una proposta per obrir un centre religiós en una parcel·la ubicada al carrer Miquel Servet del barri tarragoní i, concretament, al número 16, escala 8C i 8D. Aquesta decisió no implica que el projecte no es pugui dur a terme. El promotor de la iniciativa podrà aportar una nova proposta.El motiu de la suspensió és «per raó de defectes esmenables», va informar ahir l’Ajuntament, i va afegir que «el sol·licitant disposa de tres mesos per presentar novament el document esmena». Les normes urbanístiques del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) estableixen que la implantació de nous usos religiosos «requereix la tramitació i l’aprovació prèvia d’un pla especial», que haurà de complir «la legislació sectorial», que és el que l’Ajuntament demana a la Comunitat Islàmica Assalam.Des de Coordinació d’Urbanisme i Enginyeria Industrial es considera que «cal fer modificacions al projecte o ampliar la informació al respecte per aconseguir l’aprovació pertinent», va detallar l’Ajuntament. Un cop superada la fase que correspon a la decisió de la Junta de Govern Local, l’Ajuntament «facilitarà tota la informació pertinent al sol·licitant, que disposa de tres mesos per presentar novament el document esmenat», va dir.Els veïns de Sant Pere i Sant Pau desconeixen la intenció de la Comunitat Islàmica Assalam d’obrir un centre de culte religiós al barri. El president de l’Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau, Lluís Trinidad, va manifestar ahir a aquesta redacció que, a l’entitat, «no tenim cap constància» de la demanda d’apertura d’una mesquita a Sant Pere i Sant Pau. Trinidad va afegir que «al barri no ens ha arribat cap notícia».Per la seva banda, el president de l’Associació de Veïns La Unió, José Cosano, va afirmar «no sabia res» i va afegir que «teníem la idea que havia una moratòria d’un any amb relació a l’obertura de centres de culte i que aquests haurien d’estar en punts allunyats de zones d’habitatges». Cosano va remarcar que «desconeixem el projecte i, per tant, si reuneix les condicions que estableix la normativa».En un altre context, el president de La Unió va apuntar que seria bo que «s’informés els veïns perquè, quan de sobte sorgeixen notícies com aquesta, es pot generar inquietud». Cosano va recordar que «ja va passar quan els mormons volien instal·lar-se a Sant Pere i Sant Pau i l’opinió dels veïns va ser radicalment negativa, quan penso que no hagués estat un fet negatiu». De fet, els mormons construeixen una capella de grans dimensions a Doctor Mallafré. El projecte no ha provocat cap enrenou entre els veïns de la zona».