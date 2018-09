El Chartreuse es torna a disparar i puja entre 2 i 3 euros segons el color

Mentre un cellerer diu que «mataran la gallina dels ous d’or», una professional del sector afirma que «hi ha gent casada» amb aquest licor

Actualitzada 03/09/2018 a les 21:37

La ciutat de Tarragona afronta una nova edició de les festes de Santa Tecla, on el licor Chartreuse tornarà a tenir un protagonisme especial gràcies a la invenció de la mamadeta. Per a molts tarragonins, degustar Chartreuse forma part de la tradició local, tot i l’espectacular pujada de preus que va patir l’any passat, decidit per l’empresa productora per evitar que els francesos creuessin la frontera per adquirir el licor a preus significativament inferiors. La mesura no va tenir una incidència especial, segons venedors consultats per aquesta redacció, que han coincidit a dir que «les vendes no han baixat, però tampoc han pujat». Enguany, els preus han tornat a pujar, entre 2 i 3 euros de mitjana, segons sigui el groc o el verd.Un dels cellers consultats va informar que fa dos anys venia el Chartreuse groc a 15,95 euros. Després de la pujada que va experimentar l’any passat, a les portes de Santa Tecla, el preu es va incrementar fins als 18,95 euros, «perquè teníem estoc i van poder fer que l’augment del preu no fos tant brusc», i ahir el venia a 20,95 euros. El Chartreuse Tau –barreja de groc i verd– «és el més assequible i el venem a 19,95 euros», mentre que l’evolució del preu del Chartreuse verd –més car– va ser, en aquest celler, dels 18,95 euros als 24,95, l’any passat, a 27,95 euros, enguany, un com aplicat l’increment. Segons aquest venedor, amb aquests preus la destil·leria dels Alps «matarà la gallina dels ous d’or», ja que «fora de Tarragona no es consumeix enlloc i, aquí, es consumeix per tradició». «Haurien d’abaixar el preu», va afegir.Per la seva banda, el cambrer Alberto Sánchez va assegurar que «el marge de beneficis que em deixa el Chartreuse és mínim i sempre són els mateixos clients els que el consumeixen». Sánchez va explicar que cobra la copa de Chartreuse «a 4,50 euros i, si l’ampolla em costa 20,95 euros i de cada una puc fer sis copes, tot queda dit».En aquest context, un dels comerciants consultats va assegurar que «el consum de Chartreuse ha baixat a l’hoteleria». Abans de la pujada de l’any passat, «en alguns restaurants convidaven els clients a un didalet de Chartreuse i, després, el van substituir per un d’un altre licor».Per la seva banda, Sara Domènech, representant d’un establiment especialitzat en Chartreuse i col·leccionista d’aquest licor, Can Domènech, va comentar que «la gent és fidel», però l’any passat, quan els clients es van assabentar de la pujada de preus decidida pels pares cartoixos «es van enfadar, però al final van comprar perquè, per a ells el Chartreuse forma part de la tradició». Abans de la pujada de preus de l’any 2017, Sara Domènech venia el licor cinc o sis euros per sota del preu actual, que és de 27,79 euros, el groc, i 31,98 euros, el verd. Coincidint amb les festes de Santa Tecla, «les vendes creixen un 30 per cent», va dir.Per altra banda, un dels professionals que van informar a aquesta redacció va alertar del fet que alguns establiments ofereixen mamadetes fraudulentes, que no compleixen els cànons establerts per a aquesta beguda. «Hi ha que la fa amb licor d’herbes en lloc de Chartreuse, perquè el cost és sensiblement més barat», va dir.