El barrilet d'enguany està dedicat a la Víbria i és de color vermell

Chartreuse també ha presentat les ampolles de Santa Tecla de 2018, de format antic de 70 cl, les quals porten el logotip del 35è aniversari del Ball de Diables de Tarragona

Actualitzada 04/09/2018 a les 15:07

Les ampolles, de format antic i amb el logotip del 35è aniversari dels Diables

Ballesteros continuarà participant en actes de presentació de begudes alcohòliques

De color vermell i amb la Víbria com a protagonista. Així és el barrilet de les festes de Santa Tecla d’enguany, que arriba a la seva 20a edició. Aquest 2018 el barrilet s’ha volgut dedicar a la Víbria de Tarragona, La Serrallenca, pel seu 25è aniversari i s’ha apostat pel color vermell. Aquest to el fa exclusiu, ja que s’ha utilitzat en molt poques edicions.El nou barrilet s’ha donat a conèixer en la presentació que ha fet Chartreuse del barrilet, en la qual hi ha assistit l’alcalde de Tarragona, Fèlix Ballesteros. La imatge l’ha realitzada l’il·lustrador tarragoní Hugo Prades, amb una llarga trajectòria dins de les il·lustracions relacionades amb Tarragona. És cofundador de la setmana del còmic de Tarragona, a més de treballar pel Museu Arqueològic de Tarragona, el Museu d’Història de la Ciutat o el Camp d’aprenentatge, entre d’altres. El disseny de l’edició és de l’artista gràfic tarragoní Xuspa Guillén.Per altra banda, Chartreuse també ha presentat les ampolles de Santa Tecla 2018. Aquestes són de format antic de 70 cl, porten la imatge oficial de les festes a la contraetiqueta i també el logotip del 35è aniversari del Ball de Diables de Tarragona. En total s’han fet 1.400 ampolles de Chartreuse groc amb una graduació alcohòlica de 43 graus i 300 de Chartreuse verd.Per altra banda, la marca ha editat enguany 8.000 ampolles de Tau, la barreja de Chartreuse groc amb un toc de Chartreuse verd. Així doncs, s’han posat a la venda un total de 3.000 unitats més que l’any passat.Preguntat per la polèmica sorgida de l'any passat sobre la seva participació als actes de presentació de begudes alcohòliques a la ciutat, Ballesteros ha afirmat que continuarà participant en actes com aquest. L'alcalde ha ironitzat sobre l'assumpte i ha dit que «des que el president de la Generalitat regala ratafia», afronta aquest assumpte amb més «tranquil·litat».