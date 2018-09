El Balcó del Mediterrani concentra estafadors que roben mòbils i carteristes

Un afectat indica que li van acostar un cartell a la taula per furtar el telèfon per sota i els restauradors confirmen que utilitzen tècniques de distracció

Actualitzada 03/09/2018 a les 20:00

L’excusa de les signatures

Perfectament identificats

«Estàvem asseguts en una terrassa al final de la Rambla, prenent un cafè i un grup va observar les persones que tenien el mòbil a sobre la taula. Se’ns va acostar una dona amb una cartolina demanant ajuda, plorant, i ens la va posar a sobre del mòbil. Insistia mentre li anàvem dient que no, per prendre el botí. Per sort, aquesta vegada no va poder fer-ho gràcies a unes persones que estaven al costat, que es van adonar», exposava aquesta setmana a les xarxes un ciutadà, després d’haver patit un intent de furt a tocar del Balcó del Mediterrani.Els diferents treballadors dels establiments de la zona constaten, a Diari Més, la presència continua, diària, de carteristes i d’aquests individus que intenten perpetrar el robatori de mòbils i objectes personals de valor, distraient als ciutadans que visiten aquest punt emblemàtic de la ciutat. Assenyalen un especial repunt d’aquests il·lícits en les jornades on hi ha hagut un desembarcament de creueristes. «Són molt llestos, saben perfectament quan vénen els dels creuers, aquests dies ha estat quan més robatoris hi ha hagut», assegura la treballadora d’un dels establiments de restauració situats a tocar del Balcó del Mediterrani.«En algunes ocasions s’acosten a les taules persones que fan veure que són mudes, demanant signatures per una causa solidària, i aprofiten la distracció per prendre’ls el mòbil», indica un altre dels cambrers que treballa en aquestes terrasses. «No només prenen mòbils, també van mirant les bosses de mà, a veure on les deixen i si els propietaris estan despistats», afegeix la seva companya d’establiment. «Sempre són els mateixos, els tenim identificats, jo diria que són un clan, una màfia, perquè actuen en grup», puntualitza el treballador. «Com que ja els coneixem, quan els veiem per aquí ja els fem fora, però tampoc t’hi pots enfrontar perquè sinó potser després et trenquen el vidre del local», reflexiona el cambrer. En tractar-se de vells coneguts dels restauradors, aquests individus, que es mouen en grups conformats per homes i dones, cada vegada ho tenen més difícil per actuar. «Enguany hem tingut menys casos gràcies al fet que ja sabem qui són», confirma el treballador.La policia també té perfectament identificats a aquests delinqüents, segons apunta una treballadora d’una coneguda botiga de detalls que fa cantonada amb el Balcó. «Fa poc els agents ens van ensenyar algunes fotos per veure si els identificàvem. Nosaltres ja els coneixem a tots. Han estat, durant tot l’estiu, cada dia aquí», es lamenta la comerciant. «Des del taulell mateix hem vist com actuen amb els turistes que són a la barana del Balcó. També entren a la botiga per robar als clients. Habitualment ho fan en grups de tres, entren per separat, fent veure que no tenen cap relació, però van darrere un mateix objectiu. Quan troben la persona, agafen un barret o qualsevol cosa de les estanteries, per tapar el gest d’obrir la cremallera. Estan gravats per les càmeres de seguretat que tenim per tot el local, però a ells no els importa», assevera la treballadora de la botiga, qui indica que, amb l’arribada del mes de setembre i el descens del nombre de visitants forans, aquests fets delictius comencen a minvar.«Pel que ens ha explicat la policia, quan a aquesta gent ja la tenen plenament identificada, marxen al seu país o bé se’n van cap a una altra ciutat on no els coneguin. Una de les dones que robava aquí diuen que ara ha marxat cap a Màlaga», explica la dependenta.La policia, per tal de minimitzar el temps de resposta, ha facilitat als diversos responsables dels establiments d’aquest enclavament, un telèfon de contacte directe per sol·licitar la presència dels agents quan es produeixi un succés d’aquest tipus al seu local. «Truques i vénen molt de pressa, nosaltres no tenim cap queixa amb la seva actuació», explica l’encarregat d’una petita botiga d’alimentació de la darrera coca de la Rambla.