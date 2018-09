Comencen a instal·lar els nous barracons de l'institut Martí Franquès

El centre no té suficients aules per assumir l’augment d’alumnes i des d’Ensenyament ja es reconeixia «una ràtio molt alta en tots els nivells»

Actualitzada 03/09/2018 a les 21:44

Els operaris de la constructora Dragados treballen a contrarellotge al pati de l’institut Martí Franquès de Tarragona per tenir enllestits els barracons on se situaran les tres noves aules del centre. En poc més d’una setmana (el dimecres dia 12) els alumnes d’ESO tornen a classe. Ahir, una gran grua començava a situar els mòduls prefabricats sobre els fonaments que l’empresa Construccions Jaén Vallès ha aixecat en les darreres setmanes d’agost. Els barracons, que acolliran tres classes (una de 120 metres quadrats i dues de 60 metres quadrats), comptaran amb calefacció, connexió telefònica i un router per proveir als docents i estudiants d’Internet. Si bé aquest nou equipament, amb un cost de 203.675,11 euros, no disposarà de lavabos, per la qual cosa, en cas de necessitat, els alumnes hauran de sortir al pati, recórrer uns metres i accedir a l’edifici principal per anar al WC, una situació incòmoda durant els mesos més freds de l’any.La instal·lació dels barracons s’ha portat a terme perquè l’edifici principal del recinte ja no pot encabir més alumnes. Així ho reconeixia aquest darrer mes de juny l’exdirector de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, Antoni Massegú, en l’informe d’inici del procediment administratiu per a l’edificació dels mòduls. «És un centre que escolaritza durant el curs 2017-18 a 37 grups, amb una ràtio molt alta en tots els nivells. Actualment, s’han reconvertit aules específiques (religió, alemany, llengües estrangeres) en ordinàries per assumir l’augment de grups d’aquests darrers anys», reconeixia. «Pel proper curs 2018-19 es preveuen 40 grups, també amb una ràtio molt alta de tots els nivells. Per tant, tècnicament es considera necessària la implementació de mòduls, atesa la quantitat i la complexitat dels grups que acull», apuntava en el document. I és que de les sis línies de primer d’ESO del darrer any es passa, en aquest nou curs que s’inicia la setmana vinent, a set grups, a fi d’encabir la nombrosa demanda de places que presenta aquest centre públic.