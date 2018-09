L'alcalde de Tarragona diu que no connectava amb Roger Pla

Actualitzada 04/09/2018 a les 13:00

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha manifestat aquest matí que està «totalment en contra» de la «unificació dels hospitals Joan XXIII i Sant Joan, i així li ho vaig dir la setmana passada al delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris». Ballesteros ha afirmat que, «si a Reus tenen un problema, que el solucionin i que no afectin a Tarragona». L'alcalde tarragoní ha afegit que «fins que no s'hagi fet el pla funcional del Joan XXIII i les inversions que s'han de fer, no parlaré d'aquest tema».Per altra banda, i en relació cessament del gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Roger Pla, Ballesteros ha dit que «els meus objectius no coincidien amb els d'ell i no teníem cap tipus de connexió».