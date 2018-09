«Respecto la llibertat d'expressió de les persones que els posen i la de les persones que els treuen», ha afirmat l'alcalde

04/09/2018

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha assegurat aquest matí «no penso treure llaços grocs ni fer d'això una batalla política», i ha afegit que només els retirarà si afecten a monuments o al patrimoni de Tarragona. En aquest sentit, ha recalcat que «la muralla es patrimoni i un monument molt fotografiat i no permetré que es posin llaços grocs, però no em dedicaré a perseguir per tota la ciutat la col·locació de llaços grocs». L'alcalde ha afirmat: «respecto la llibertat d'expressió de les persones que els posen i la de les persones que els treuen».