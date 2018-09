Santa Tecla comptarà amb un punt itinerant contra la violència masclista i lgtbi-fòbica

El Punt Lila s’instal·larà a places i carrers de la ciutat per oferir informació i assessorament

Actualitzada 03/09/2018 a les 16:40

La campanya Respecta’m tornarà a sortir al carrer per les festes de Santa Tecla. Aquest any hi haurà la Carpa Respecta'm-Punt Lila com a mesura de prevenció i actuació contra les violències masclistes i lgtbi-fòbiques als espais d'oci i festius. També es faran les accions de Komando Nits Q i la difusió informativa mitjançant cartellera i altres elements.La carpa Respecta’m-Punt Lila, vol ser l’espai de referència on s’informarà pedagògicament sobre la necessitat d’erradicar el masclisme i les violències sexuals, a més d’acompanyar a les possibles víctimes. Aquesta iniciativa vol fer visibles i denunciar les violències que tenen lloc en els espais públics sovint en context d’oci on la informalitat justifica la normalització d'actituds masclistes i lgtbi-fòbiques.El Punt Lila s’instal·larà a places i carrers de la ciutat amb dos objectius, per una banda oferir informació i sensibilització destinada a tota la població, i per altra, facilitar l'assessorament i/o acompanya­ment de qualsevol persona que visualitzi o pateixi una agressió masclista i/o lgtbi-fobica, entenent per aquestes qualsevol forma de manifestació: assetjament, humiliacions, insults, etc.Aquesta carpa serà gestionada per dues persones, especialitzades en igualtat i gènere, que facilitaran informació sobre conductes sexistes, i en cas de necessitat i atenent al principi de confidencialitat i respecte, es facilitarà informació sobre el protocol a seguir per rebre atenció i com contactar amb la Guardia Urbana.La consellera de Polítiques d’Igualtat, Ana Santos, ha destacat la bona feina feta en els 3 anys en funcionament de la campanya i ha recordat que Tarragona va ser dels primers municipis en comptar amb una iniciativa d’aquest tipus. La consellera ha explicat que el principal objectiu de Respecta’m «és prevenir possibles conductes sexistes i lgtbi-fòbiques i que tota la ciutadania gaudeixi d’unes festes respectuoses, però també estem preparats per actuar si és necessari».