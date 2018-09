Salut cessa el màxim responsable de la sanitat al Camp de Tarragona

Les desavinences sobre el nou model de gestió del Sant Joan de Reus haurien provocat la destitució de Roger Pla

Actualitzada 02/09/2018 a les 19:45

Un metge de família, substitut

El Departament de Salut va cessar el passat divendres, 31 d’agost, el gerent de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, Roger Pla, el màxim responsable dels recursos sanitaris de cobertura pública al territori. Pla, cirurgià i doctor en Medicina cum laude per la URV (1991), ocupava el càrrec des de març de l’any 2016, quan va ser nomenat per l’exconseller de Salut, Toni Comín, en substitució del controvertit Josep Mercadé.Es dóna la circumstància que el gerent es trobava en ple procés de negociació per tal de definir el futur consorci que ha de regir l’hospital Sant Joan de Reus. En un principi, segons va anunciar l’exconseller Comín, el Servei Català de Salut assumiria el 55% del centre sanitari i sanejaria els deficitaris comptes de l’hospital reusenc. Sobre la taula, s’havien plantejat diferents models per a la prestació del servei: d’una banda, entregar la gestió a l’Institut Català de la Salut (ICS), proveïdor sanitari públic que ja s’ocupa de l’hospital Joan XXIII i del Verge de la Cinta de Tortosa (i de la resta dels grans hospitals públics de Catalunya), o bé seguir-lo gestionant des d’una empresa pública independent de l’ICS.Pla, com va avançar aquest diari el darrer mes de juliol, volia que el Sant Joan de Reus i el Joan XXIII de Tarragona es convertissin en un únic hospital, mantenint les dues seus, el que va assegurar, permetria incrementar el grau d’especialització i resolució de les diferents especialitats, que ara treballen de forma independent. Aquesta fusió faria que els facultatius dels dos grans hospitals públics de la demarcació treballessin integrats en un mateix equip, el que permetria la seva subespecialització. El gerent va arribar a indicar que aquest hospital únic, en comptar amb una població de referència molt superior, permetria eliminar algunes derivacions a Barcelona, portant al territori algunes intervencions que ara només es realitzen als grans hospitals barcelonins. Segons expliquen fonts de l’àmbit sanitari a Diari Més, que la gestió del Sant Joan de Reus anés a càrrec de l’ICS (el mateix gestor que l’hospital Joan XXIII), facilitaria de forma determinant aquest procés de fusió de l’atenció hospitalària.Segons aquestes mateixes fonts consultades, Roger Pla hauria trobat, suposadament, fortes reticències per part dels responsables polítics de l’hospital de Reus en cedir l’autonomia i el control del qual ara mateix disposen. S’haurien mostrat frontalment contraris a integrar el Sant Joan en un únic gran hospital i a repartir algunes especialitats amb el Joan XXIII de Tarragona. Segons s’assegura a aquest diari, l’exgerent també havia insistit en la necessitat de cedir la gestió del servei d’Oncologia de l’hospital reusenc (una unitat de referència arreu de la província), a l’Institut Català d’Oncologia (ICO), el centre públic que actualment gestiona, dins de nombrosos hospitals públics de Catalunya, l’atenció integral al càncer, sent el recurs oncològic de referència per al 40% de la població adulta de Catalunya. En el cas del Camp de Tarragona, l’ICO es fa càrrec dels pacients oncològics de Joan XXIII i del Pius de Valls des de l’any 2014. A aquestes suposades desavinences, s’hi sumaria la pretensió, des de Reus, de mantenir el poder de decisió sobre el nou gerent de l’equipament sanitari, a fi de mantenir el control en la presa de decisions. Així, en el pols entre Pla i els responsables de la negociació per la futura gestió del Sant Joan de Reus, el Departament de Salut s’hauria inclinat per cedir a les pressions i satisfer als responsables reusencs, cessant al seu propi gerent territorial.Tot i no haver-hi confirmació oficial, fonts rellevants donen per fet que el metge de família Ramon Descarrega, serà el nou responsable de la gerència. Descarrega, fins ara professor de la facultat de Medicina de la URV i facultatiu al Centre d’Atenció Primària d’Alcover, va ocupar durant set anys, fins al 2015, la direcció de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS) de l’Alt Camp Oest.