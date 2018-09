Menors es llencen des de les roques del Miracle tot i la prohibició

Un ciutadà ha gravat el moment en què dues noies salten, tot i haver-hi un fort onatge

Actualitzada 02/09/2018 a les 21:10

Mateix punt on es va ferir un noi

El vídeo és contundent : quatre joves, dos nois i dues noies aparentment adolescents, observen la mar picada des de la punta del Miracle, vora el Fortí de la Reina, a uns sis metres d’alçada per sobre del nivell del mar. Les dues noies en banyador, nervioses, es comminen mútuament a què l’altre sigui la primera a saltar. Finalment, una es decideix i acaba llençant-se. Els altres tres menors s’acosten ràpidament fins a l’extrem per veure si la seva amiga ha caigut bé. Al cap d’uns segons, la segona jove es fa enrere per agafar velocitat i també salta. Un cop a l’aigua, l’onatge dificulta momentàniament que puguin aferrar-se a les roques. A dalt, els dos nois s’ho miren expectants, un d’ells, també amb banyador, defuig finalment llançar-se, no ho veu clar. Les dues menors aconsegueixen, tot i alguna onada que se les empassa un instant, aferrar-se a les roques i començar l’esclada per tornar d’alt amb els companys.Aquestes imatges han estat enregistrades recentment. El tarragoní Joan Boronat, ha compartit el vídeo al seu compte de Twitter per tal de denunciar «la deixadesa de l’Ajuntament de Tarragona a la zona de la punta del Miracle». El ciutadà es lamenta dels «murs caiguts, mala senyalització, zero vigilància i cap tipus de manteniment», que, des del seu punt de vista, són fets que «afavoreixen actituds perilloses d’uns menors que posen en risc les seves vides amb total impunitat», indica.Es dóna la circumstància que en aquest mateix punt va resultar ferit al juliol un noi, quan realitzava el mateix acte imprudent amb un grup d’amics. Creu Roja va haver d’atendre’l per ferides de poca consideració. La Guàrdia Urbana va identificar a tots els integrants del grup per tal de sancionar-los, ja que l’ordenança municipal prohibeix expressament aquesta perillosa moda, molt estesa entre els joves. L’Ajuntament ja va instal·lar l’any 2013 cartells en diferents zones rocoses, on s’advertia expressament que aquesta acció estava prohibida.