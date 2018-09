Les obres per canviar canonades de l'aigua a Cala Romana, a l'octubre

L’empresa Ematsa substituirà 6.522 metres de tubs d’uralita instal·lats als anys 90

Els 6.522 metres de canonades d’aigua que configuren la xarxa d’abastiment de Cala Romana començaran a ser substituïts el pròxim mes d’octubre, segons ha informat l’Ajuntament a aquesta redacció. La xarxa de conducció d’aigües d’Ematsa són d’uralita, un material prohibit i que no es pot utilitzar des dels anys 90 a causa de la seva toxicitat. Les obres es faran per fases, aplicant un calendari que decidiran l’adjudicatari del projecte i les parts interessades. El període de temps per dur a terme el canvi de totes les canonades tindrà una durada màxima de quatre mesos, segons les previsions.Les obres començaran «a mitjans d’octubre», un cop «superada la temporada d’estiu», amb la finalitat «d’ocasionar les mínimes molèsties possibles a les persones que resideixen a Cala Romana», van indicar fons municipals. L’Ajuntament preveu aprovar el projecte en el plenari que celebrarà aquest mes de setembre.Ematsa invertirà prop d’un milió d’euros per procedir a canviar les canonades d’uralita per altres homologades. L’estat de conservació de les actuals no és l’adequat, pel deteriorament que han patit al llarg de les últimes dècades per l’ús. En aquesta zona del terme municipal de Tarragona, el rendiment de la xarxa és d’entre el 60% i el 65%. Les fuites són constants i afecta l’abastiment, per la qual cosa es produeix una important pèrdua d’aigua.L’empresa responsable de l’aportació d’aigua als domicilis de Tarragona estima que, amb les noves canonades, de foneria, el rendiment de la xarxa augmentarà fins al 85%, situant-se en la mitjana d’Ematsa, que estableix una eficiència superior al 80%. Aquest resultat és considerat en el sector com a molt satisfactòria, ja que es considera pràcticament impossible evitar fuites.La previsió és que el canvi de les canonades d’uralita per les de foneria millorarà el servei de subministrament d’aigua a més de 360 clients residents a Cala Romana. Tot i que a la ciutat de Tarragona hi ha més quilòmetres de canonades que han de ser substituïdes per altres de modernes i més efectives, des d’EMATSA es considera que l’actuació a Cala Romana és «prioritària».Si es compleix el calendari inicialment previst per l’execució de l’obra, abans que finalitzi el pròxim hivern hauran desaparegut totes les canonades d’uralita que, actualment, porten l’aigua fins als domicilis de Cala Romana.