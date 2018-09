Arxiven una denúncia de la RSAT per unes pintades en uns carreus romans

L’Arqueològica considera necessari dotar a la ciutat d’un nou pla d’usos dels monuments

La denúncia que va presentar la Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) per unes pintades aparegudes en carreus de la muralla romana, ha estat arxivada perquè la Guàrdia Civil no ha pogut identificar als responsables, segons va informar la Fiscalía a la entitat protectora del patrimoni, van assegurar fonts de l’Arqueològica. Les pintades van aparèixer a inicis d’aquest any en el sector localitzat entre el passeig Torroja i la plaça de l’Escorxador. La RSAT va informar ahir a aquesta redacció que «vam presentar la denúncia formal a instàncias de la Fiscalía», perque «considerem que el patrimoni cultural s’ha de respectar i defensar».L’entitat es mostra partidària de «respectar al màxim la llibertat d’expressió, i encara més les idees, pero entenem que, havent-hi molts llocs per expresar-se, s’haurien de deixar els monuments en pau». L’Arqueològica es mostra partidària d’actualitzar el pla d’usos dels monuments i del patrimoni en general, per saber com actuar davant determinats fets i demandes que afecten el patrimoni de la ciutat.