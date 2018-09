Adif electrifica els accessos de diverses empreses de Tarragona al Corredor Mediterrani

Aquesta actuació s'emmarca en el projecte per a la implantació de l'ample estàndard entre Castellbisbal i Murcia

Actualitzada 03/09/2018 a les 15:43

Adif procedirà en els propers dies a posar en tensió la nova catenària que s'ha instal·lat en els accessos ferroviaris de diverses empreses de l'entorn de Tarragona al Corredor Mediterrani.El nou sistema d'electrificació s'ha instal·lat en un tram d'1,2 km, des dels punts kilométricos 268/251 i 269/470 com a prolongació de la via 3ª de l'estació de Tres Camins cap a les derivacions particulars de diverses empreses amb connexió ferroviària a la xarxa general.Aquesta actuació s'emmarca en el projecte per a la implantació de l'ample estàndard en el Corredor Mediterrani, entre Castellbisbal i Murcia, que contempla, a més d'aquestes noves instal·lacions d'electrificació, la instal·lació del tercer carril. Una vegada executat aquest projecte, les empreses que disposen de traçats ferroviaris que enllacen amb les vies del Corredor podran posar en circulació trens amb tracció elèctrica i tant en ample internacional (1.435 mm) com a convencional (1.668 mm).