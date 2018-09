2.000 persones han visitat l'exposició 'Els castells a la ciutat de Tarragona'

La mostra es podrà gaudir fins el 9 de desembre al Tinglado 1 del Moll de Costa

Actualitzada 03/09/2018 a les 18:56

2.000 persones ja han visitat la mostra 'Els castells a la ciutat de Tarragona' del Tinglado 1 del Moll de Costa en els primers dos mesos i escaig des de la seva inauguració.El passat dia 27 de juny les quatre colles castelleres de la ciutat van aixecar un pilar per donar tret de sortida a una exposició liderada pel Port de Tarragona amb la col·laboració de Repsol.Carles Cortés, periodista i comentarista especialitzat en castells, i Xavier Brotons, reconegut historiador, han comissariat aquesta exposició amb un entusiasme que s’ha transmès al resultat final i que es podrà gaudir fins el 9 de desembre d’aquest any. Un resultat que ha vist la llum en un temps record, només sis mesos han calgut per produir-la i aconseguir un dels principals objectius que té la marca Moll de Costa, dinamitzar la cultura apropant tots els espais a la ciutadania i enfortir les relacions entre la ciutat i el Port.L’objectiu principal d’aquesta emotiva mostra és apropar i transmetre la cultura, la història i el sentiment del món casteller no només a nivell local, sinó a nivell internacional, aprofitant el gran nombre de turistes que arriben a la ciutat cada divendres de forma periòdica des que Tarragona s’ha consolidat com a ciutat de creuers.La resposta fins a dia d’avui, segons la direcció de Port i Ciutat, ha estat molt positiva, amb una gran acceptació i curiositat que es reflecteix en un temps de 30 minuts de mitjana per persona visitant.Audiovisuals, filmacions de moments emblemàtics del món casteller, fotografies, objectes amb molta història, cedits per les colles castelleres de la ciutat, enriqueixen una exposició apassionant i emotiva carregada de festa, tradició, esforç, cultura i sentiment.