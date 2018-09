Una trobada de gegants anima les festes de Sant Pere i Sant Pau

L’Associació de Veïns La Unió ha estat l’encarregada d’organitzar-les

Actualitzada 02/09/2018 a les 20:36

Les festes de Sant Pere i Sant Pau, organitzades per l’Associació de Veïns La Unió, han finalitzat avui després d’un cap de setmana ple d’activitats populars com cinema a la fresca, la Festa de la Sangria, una gimcana ciclista infantil i altres activitats esportives vinculades al bàsquet i al voleibol. No va faltar una acció solidària, com una fideuada a benefici de la Lliga Contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.La jornada d’avui, diumenge, s'ha iniciat a la plaça Cuba, amb la celebració de la novena edició del Torneig d’Escacs. El guanyador s'ha endut un pernil. A més, s'ha fet la ja tradicional Trobada d’Intercanvi de Plaques de Cava, que ha arribat a la setzena edició, i la XXII Trobada de Puntaires. Un dels moments més emotius ha estat l’inici de la quinzena edició de la Trobada de Gegants La Unió i la cercavila que els elements festius van fer per diversos carrers del barri.