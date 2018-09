Els camions ja no circulen per l'N-340 ni l'N-240 a Tarragona

Avui ha entrat en vigor la desviació dels camions cap a les autopistes en alguns punts d’aquestes dues carreteres

Actualitzada 02/09/2018 a les 13:21

Els camions ja no circulen des d’avui per l’N-340 ni l’N-240 en diversos trams de Tarragona, on els Mossos d’Esquadra han establert punts de control per desviar-los cap a l’autopista, en aplicació de dos Reals Decrets aprovats pel Govern que bonifiquen els peatges als vehicles pesants.El Govern i la Generalitat han acordat el desviament per l’autopista AP-7 i l’AP-2 del tràfic de camions de l’N-340 i l’N-240 a Tarragona per reduir la congestió i la contaminació i augmentar la seguretat viària en les dues carretres.Malgrat que en diumenge els camions no poden circular per aquest tipus de vies si no disposen d'un permís especial, els Mossos d'Esquadra han establert diversos punts a la zona per anunciar aquesta modificació i desviar cap a l'autopista als vehicles pesants que circulen per l'N-340 i l’N-240 a Tarragona, sense que s'hagi produït cap incidència rellevant, segons la policia.En concret, es tracta dels trams de l'N-340 entre les poblacions de Peníscola-L'Hospitalet de L'Infant i Altafulla-Vilafranca i l’N-240 al seu pas entre Les Borges Blanques-Montblanc, que actualment suporten un elevat tràfic de vehicles pesants que contribueix a elevar la congestió i la contaminació acústica, sobretot en els trams urbans de les mateixes.