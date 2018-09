Destinen 535.083 euros a la retirada del fibrociment de l'institut Pere Martell

És la fase final de retirada d’aquest material tòxic de l’edifici de tallers

La retirada del fibrociment del sostre de l’institut Pere Martell, del Complex Educatiu de Tarragona, encara la recta final. Infraestructures de la Generalitat ha adjudicat a la constructora lleidatana Codeco Obres l’execució de les obres de substitució de la coberta de l’edifici de tallers, de 16.000 metres quadrats, i d’altres tasques per un valor final de 535.083 euros. El contracte tindrà una durada de tres mesos i la companyia haurà d’acordar amb la gerència del recinte educacional les dates en què s’han de dur a terme les tasques, ja que es tracta d’un material tòxic i no es pot realitzar de forma simultània al normal desenvolupament de l’activitat lectiva d’aquest centre.A banda de les tasques de retirada del fibrociment, el Departament d’Ensenyament invertirà en els pròxims anys fins a cinc milions d’euros en la reforma de les instal·lacions del Complex, que segons reconeixen fonts internes, ha patit una històrica manca de manteniment. Molts dels estudiants s’estan formant en aules on les finestres (algunes originals de 1956) no tanquen adequadament, i acaben produint corrents d’aire i filtracions d’aigua.