Actualitzada 01/09/2018 a les 10:27

La polèmica dels llaços grocs segueix més viva que mai, amb els partidaris a la llibertat dels polítics presos col·locant-ne per totes les ciutats i els unionistes retirant-los. Davant aquesta situació un grup de persones han decidit canviar els llaços per ànecs de goma de color groc.De bon matí s’han desplaçat cap al barri marítim de Tarragona, El Serrallo, i han omplert una de les fonts amb ànecs de goma. Tot i que els participants no han volgut confirmar-ho, tot indica que es tractaria d’una manera innovadora i original de seguir reclamant la llibertat dels «presos polítics».