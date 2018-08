La trencadissa de vidres afecta a més de 170 vehicles des del gener

La darrera acció es va produir la matinada de dijous, i el nombre de cotxes afectats va ser, com a mínim, de setze

Actualitzada 31/08/2018 a les 08:12

El primer cas

A presó

L’objectiu, el vidre petit

Un mínim de 170 vidres trencats en sengles vehicles estacionats en carrers de Tarragona. Aquest és el balanç que ha pogut comptabilitzar aquesta redacció des d’inicis del mes de gener d’enguany, tot i que se sospita que la xifra pot ser sensiblement superior, ja que no tots els propietaris decideixen interposar la corresponent denúncia davant els Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Urbana. Les zones on es concentra el nombre més gran de trencadisses de vidres, amb l’objectiu de robar a l’interior dels cotxes, estan ubicades a Manuel de Falla, Part Baixa, Serrallo i carrers del voltant del Camp de Mart i María Cristina.Sense anar més lluny, la matinada d’ahir, dijous, la Guàrdia Urbana va detectar almenys setze vehicles estacionats en diferents carrers de la ciutat que van rebre la visita del lladre o lladres i van aparèixer amb vidres trencats. Vuit dels afectats ho van denunciar als Mossos d’Esquadra, mentre que la resta ho van fer davant la Guàrdia Urbana. Hi ha casos, però, que encara no han estat notificats i, per tant, no es descarta la presentació més denuncies.En aquesta darrera ocassió, els robatoris s’han efectuat en diversos punts distants de la ciutat. En total, i segons l’avaluació realitzada per la Guàrdia Urbana, van aparèixer 8 cotxes amb vidres trencats al carrer Enric d’Ossó, 3 a Vidal i Barraquer i 1 a Pin i Soler, Caputxins, Cervantes i plaça Prim. Un cotxe aparcat a Manuel de Falla també hauria resultat afectat per un amant de la propietat aliena.Precisament, Manuel de Falla, junt amb carrers pròxims, és la zona on, des que es va iniciar el 2018, ha registrat més casos de trencadissa de vidres. Dels més de 170, prop d’una seixantena d’atacs s’han produït al voltant de Manuel de Falla. Només el 23 de març passat, l’acció vandàlica va afectar una trentena de vehicles.El primer robatori d’aquest any a interior de vehicle seguint el mètode de trencament d’un vidre es va produir a finals del mes de gener a Bonavista, quan es van veure afectats tres cotxes. Al març, una trentena va córrer la mateixa sort a Manuel de Falla i Pere Martell i, dos dies més tard, altres set van aparèixer amb els vidres trencats, també a Manuel de Falla. En aquella jornada es va saber que, en els dies anteriors, una trentena de vehicles aparcats al Serrallo i carrers pròxims també havien aparegut amb un vidre destrossat.En el curs del mes d’abril, divuit cotxes van ser atacats a Manuel de Falla, quatre al Serrallo i un a Smith. I, al maig, els robatoris es van produir al carrer de Mar i van ser vint els cotxes afectats. Des de llavors, l’entorn del pavelló del Serrallo, voltants del Camp de Mart, Part Alta i Part Baixa han estat espais on s’han produït robatoris, sempre a partir del trencament d’un vidre del vehicle.A inicis del mes de maig el jutge de guàrdia va enviar a presó l’autor dels nombrosos robatoris a l’interior de vehicles que s’havien produït en els darrers mesos a la Part Baixa. El magistrat va decretar presó provisional, comunicada i sense fiança a José C.V., de 42 anys i veí de la zona, per acabar amb les seves accions que van generar una important alarma social com a conseqüència de la reiteració dels fets i els danys ocasionats als propietaris, a més de les molèsties pròpies d’haver de portar el vehicle al taller per ser reparat.Segons es va saber, l’home havia estat arrestat fins a 18 vegades, sempre pel mateix delicte. Les onze últimes detencions van ser en els mesos de febrer, març i abril. La darrera vegada, el reincident va ser detingut per la Guàrdia Urbana quan es trobava forçant i robant a l’interior d’un vehicle al carrer Joana Jugan, per la qual cosa va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció 1 de Tarragona, en funcions de guàrdia. L’home ja havia passat pel jutjat de guàrdia tan sols dos dies abans, després de ser arrestat per la mateixa tipologia de delicte. L’home ja havia estat condemnat dos cops, l’últim a dos anys de presó.El sistema emprat per poder accedir a l’interior dels vehicles ha estat gairebé sempre el mateix. L’autor s’acosta al vehicle i, amb una pedra o un objecte contundent, trenca el vidre petit ubicat al costat de les finestres del darrere. D’aquesta manera, el lladre comprova si hi ha alguna cosa de valor al maleter, al mateix temps que registra la resta del vehicle. Els robatoris s’acostumen a fer durant la nit, quan hi ha poca gent al carrer. No obstant això, alguns veïns que es trobaven a casa seva i que van sentir sorolls estranys al carrer van alertar a les forces de seguretat que alguna situació anormal s’estava produint.