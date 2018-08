Intenta atracar a una noia i aquesta li propina dos cops fins a deixar-lo a terra

Els fets van ocórrer al Portal del Roser la matinada de dimarts i ell no li va poder robar res a la jove

Actualitzada 31/08/2018 a les 08:40

Demanen més vigilància

Sembla un relat gairebé de pel·lícula, però els fets són totalment verídics. Una noia de 29 anys va «noquejar» a un home de mitjana edat, aquest darrer dimarts a la matinada, quan ell la va intentar atracar a la part interior del Portal del Roser. La jove, que resideix en un habitatge proper a la Baixada del Portal del Roser, havia estat acompanyada en cotxe fins al mateix accés a la muralla per uns companys de feina. Als volts de dos quarts de dues de la matinada, aquesta tarragonina accedia a la part interior de l’edificació romana, quan un home la va abordar. «Ella, aquell dia venia carregada amb dues bosses i suposem que ell va pensar que alguna cosa de profit podria treure», explica la mare de la jove a Diari Més. L’home va exigir a la noia, de forma amenaçant, que li donés «tot el que portés», recorda la progenitora.«En aquell moment, i ja és estrany, no hi havia ningú a la plaça, per això creiem que es va atrevir a atracar-la», puntualitza la dona. L’individu no va utilitzar cap tipus d’arma per intimidar la noia, el que va empoderar a aquesta tarragonina de 29 anys a no accedir a l’exigència. «Ella és una persona molt nerviosa i mai es queda quieta. No sé massa bé com, ni per què, però va reaccionar a la situació pegant a l’home», reconeix la mare. La noia va proferir fins a dos cops de puny a l’atracador, que va acabar caient momentàniament a terra pels impactes, moment que ella va aprofitar per fugir corrents, carrer amunt, cap a casa seva.«Li vaig dir que com se li acudia pegar-li, que el que havia d’haver fet era cridar, que a més, ella té un to de veu molt potent. Però diu que és el que en aquell moment li va sortir de dins. Si aquell home hagués portat un ganivet o una navalla estic segura que no hauria reaccionat així», reflexiona la dona. «Va arribar a casa molt nerviosa, plorant, però per sort no li va passar res ni li va prendre res», diu, ja tranquila la seva mare. Per motius obvis, ni l’atracador ni l’agressora van presentar denúncia a la policia.La dona posa d’exemple aquest ensurt patit per la seva filla per referir la manca de vigilància que, en la seva opinió, pateix aquesta zona de la Part Alta, tot reclamant un major patrullatge.