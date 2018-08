Habiliten un nou pis per a víctimes de violència masclista a Tarragona

«Acollirà dones que comencen a recuperar l’autonomia i se senten més empoderades», indica la Directora General de Famílies

Actualitzada 30/08/2018 a les 21:22

Ampliació iniciada a Tarragona

Telèfon d’atenció a la víctima

La Direcció General de Famílies del Departament d’Afers Socials crearà a Tarragona un nou pis d’Acolliment Substitutori de la Llar per a dones víctimes de la violència masclista. L’habitatge, que ja és propietat de la Generalitat, se sotmetrà en els pròxims mesos a unes obres de rehabilitació integral per valor de 105.049 euros, ja que es troba molt deteriorat. L’espai, que permetrà acollir quatre unitats familiars (les dones i els seus fills) a partir del mes de gener, està pensat per fer possible el procés de recuperació i reparació de les víctimes que s’han vist forçades a abandonar el domicili conjugal i no disposen de recursos personals o econòmics per afrontar la situació. «Aquest pis acollirà dones que ja comencen a recuperar l’autonomia i se senten més empoderades», explica a Diari Més la Directora General de Famílies de la Generalitat, Roser Galí. «Tarragona és un dels llocs on ens sentim més còmodes a l’hora de crear serveis d’aquest tipus, ja que és una ciutat de dimensions adequades perquè les dones se sentin, d’una banda, segures, perquè hi ha prou anonimat i poden passar desapercebudes, i de l’altra, perquè té una estructura de proximitat que els hi permet trobar una comunitat», afegeix la responsable.Aquest pis servirà, principalment, per a dones d’altres punts de Catalunya que es veuen obligades a marxar de la seva localitat pel risc que l’agressor continuï amb l’assetjament. «Van fins i tot a esperar-les a la sortida de l’escola perquè saben que seran allí per recollir els fills», es lamenta Galí. L’habitatge no serà només un sostre on resguardar-se, l’administració pública posa al servei de les afectades i dels seus fills (igualment víctimes) suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de lleure, per part de professionals especialitzats, amb l’objectiu de possibilitar que refacin la seva vida. I ho acaben aconseguint.És important remarcar que, per accedir a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral de dones que han patit agressions físiques o psíquiques (que inclou tota mena de recursos a diferent escala), no és necessari presentar una denúncia judicial o comptar amb una ordre d’allunyament. «Moltes dones no denuncien perquè el procés judicial pel qual han de passar és de revictimització. Nosaltres tenim l’obligació d’ajudar-les i acompanyar-les i, per això, tenim la capacitat d’acreditar que han patit violència mitjançant un diagnòstic del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), amb eines usades a escala internacional», desgrana la Directora General de Famílies. Es tracta d’un procediment que recull la llei 5/2008 per erradicar la violència masclista, aprovada pel Parlament de Catalunya.A banda de l’atenció i l’acolliment, l’administració catalana també ha posat en marxa, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), un pla específic d’ocupació que, segons indica Galí, «dóna prioritat a les dones que han patit violència i també a les mares de famílies monoparentals». La responsable incideix en què «un cop refet el dany, el que més empodera una dona és una casa i uns ingressos dignes».En total, la Direcció General de Famílies habilitarà arreu de Catalunya 40 noves places d’acollida en pisos. Les quatre del nou habitatge de Tarragona seran les primeres a entrar en servei. «És un destí que es fa valer per tenir equipaments per a les dones. Aquesta ciutat és un lloc on els nostres serveis estan donant un molt bon resultat», remarca la responsable de la Generalitat.A banda, a tota Catalunya s’obriran dos nous Serveis d’Intervenció Especialitzada, un espai que ofereix informació, atenció i recuperació a les dones i als fills, i també dos nous Punts de Trobada, un emplaçament on els pares i mares amb divorcis o separacions conflictives poden realitzar el lliurament o la recollida del menor, amb professionals que vetllen per evitar la irrupció de conflictivitat i, en cas que es doni, pal·liar-ne les conseqüències. Cal puntualitzar que Tarragona ja compta amb aquests dos serveis.Davant qualsevol problemàtica en matèria de violència masclista, o per tal d’informar-se dels serveis que té a la seva disposició, la ciutadania compta amb el servei telefònic d’atenció permanent (les 24 hores del dia), totalment gratuït i confidencial: és el 900 900 120.