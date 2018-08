Fer una petició de mà davant la Cucafera serà possible el 15 de setembre

És una de les novetats que presenta aquesta formació en el marc de les Festes de Santa Tecla

Fer una petició de mà a la plaça de les Cols, una declaració d’amor o tenir un gest d’estimació cap a una persona serà possible el 15 de setembre, amb motiu de la sisena edició de la festa la Cucafera Baixa. Aquella jornada, a les escales de la Catedral (21.45 hores), es durà a terme el Cucafera-show, una iniciativa que comptarà «amb sorpreses i concursos», va dir Adrià Recasens, cap de comunicació i coordinador de la Cucafera, durant la presentació del cartell de l’edició d’enguany de la festa als Jardins de la Reconciliació, ahir a la tarda. Recasens va explicar que, en l’activitat que es durà a terme a les escales de la Catedral, «tothom podrà dir el que vulgui, com fer una petició de mà», tot i que no va avançar més detalls per mantenir el factor sorpresa.La sisena edició de la Cucafera Baixa s’iniciarà a les 21 hores, amb la Captura de la Cucafera davant la Casa de la Festa. Després, se celebrarà el Cucafera-show i, a les 22 hores, nens de curta edat representaran la llegenda de la Cucafera i una comitiva es dirigirà, junt amb la bèstia, fins a la Part Baixa. A les 23.30, a la plaça dels Carros, començarà una festa popular. El fet que la festa Cucafera Baixa «es faci el primer dissabte de festes ens resulta molt positiu», va dir Recasens, qui es va mostrar convençut que, enguany, la festa tornarà a comptar amb el suport dels ciutadans.La música de dj’s animarà la festa i a la plaça dels Carros hi haurà un servei de bar. «La gresca durarà fins a les tantes», es pot llegir en el cartell que informa del programa d’activitats, on també es demana que la gent vagi a la Cucafera Baixa amb barret.El cap de colla, Jano González, va manifestar que «ens fa molta il·lusió arribar a la sisena edició» i va recordar que, «al principi, va assistir-hi poca gent, però la cosa va anar a més i l’any passat els carrers es van omplir amb motiu de la Cucafera Baixa». Les diverses activitats es fan en col·laboració amb l’Associació de Veïns del Barri del Port i l’Associació d’Empresaris Baixa TGN. Carme Puig, presidenta de l’entitat veïnal, va dir que «la Cucafera és del nostre barri i ens representa». De fet, la Cucafera Petita pertany a l’associació.Adrià Recasens va explicar que la llegenda de la Cucafera «es molt semblant a la de Sant Jordi». La bèstia «tenia atemorida la gent, fins que un cavaller la va capturar i la va entregar a una princesa». La Cucafera es va convertir en una bèstia bona «i en comptes de llançar foc per la seva boca va començar a llençar caramels», va dir Recasens. La presentació del cartell va comptar amb la presència de diversos membres de la formació, com els que representen el cavaller i la princesa de la llegenda.