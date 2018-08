Un informador de l’empresa Plana s’ha convertit en el malson d’aquests individus: quan els veu, alerta als turistes i els intenta fer fora de l’estació

Actualitzada 31/08/2018 a les 08:35

Cada estiu vénen a Tarragona

L’estació d’autobusos de Tarragona és un punt habitual d’actuació dels carteristes, si bé, a l’estiu, amb el trànsit frenètic de turistes, aquest fenomen es dispara. Enguany encara més. Així ho apunten diferents treballadors de l’equipament, que asseguren que aquests il·lícits se succeeixen pràcticament cada dia. «Ahir mateix, a les cinc de la tarda, a l’entrada de l’estació per la Imperial Tarraco va haver-hi un cas», es lamentava aquest dijous Zawal, un empleat de l’empresa d’autobusos Plana que està situat a peu d’andana per aclarir qualsevol dubte i facilitar informació als usuaris del bus. Ell, tot i no ser vigilant, procura no perdre de vista els individus, que, reiteradament, passegen per l’estació per buscar la pròxima víctima. «Quan els veig, intento fer-los fora d’aquí. Em fixo molt amb el que estan fent per evitar que robin», desgrana aquest treballador que s’ha arribat a enfrontar a ells físicament, ja que, sovint, aconsegueix frustrar els furts quan estan a punt de perpetrar-los, el que ha acabat creant una gran animadversió entre ells. Ho confirmava ahir el vigilant de seguretat de l’estació, qui alhora remarcava la problemàtica del carterisme. «Jo li dic que no s’ho emporti al terreny personal i que no val la pena tenir problemes amb aquesta gent», explica el vigilant.Zawal, per la seva banda, indica que els furts s’han agreujat enguany: «Aquest estiu està sent pitjor que d’altres, tot i que aquí vénen cada any els mateixos a robar», indica. Els treballadors de l’estació defensen, alhora, l’actuació policial de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra, assegurant que acudeixen amb celeritat quan es produeixen furts i, a més, vigilen a l’estació, tot i que lamenten que un cop aquests individus són detinguts, la justícia els torna a deixar en llibertat, i tornen exactament al mateix punt, per delinquir de nou. I és que, si el que sostreuen no supera el valor de 400 euros es considera un delicte lleu de furt, el que únicament comporta una multa.L’informador dels busos assegura que aquests individus, que s’organitzen en dos grups de quatre persones, entre homes i dones, repeteixen cada any el mateix procediment. «A l’estiu vénen a Tarragona i fan la ronda. Els pots trobar aquí a l’estació, a l’avinguda de Roma, al Parc Central i a la zona de la Catedral», detallava. «A alguns els conec des de fa anys», puntualitzava.A la terminal de busos, els carteristes acostumen a situar-se a l’andana superior, on inicien i finalitzen les expedicions els autocars procedents de Salou, Cambrils, Barcelona, l’aeroport del Prat i l’estació de l’AVE. L’objectiu sempre acostuma a ser el mateix: turistes confiats i persones grans. «A vegades, i això ho he vist jo, veuen algun turista que els interessa i compren fins i tot el bitllet del mateix bus que agafa, viatgen amb ell i li roben quan baixa a la Pineda o a Salou», comenta Zawal, qui s’ha guanyat el respecte de molts usuaris per la seva atenció constant. «Quan són els carteristes per aquí, aviso als turistes, els hi dic que vagin amb compte i que vigilin les coses que porten a sobre. Crec que a l’entrada de l’estació s’hauria d’instal·lar un cartell on s’avisés que cal anar amb compte aquí dins».Zawal apunta que els actes d’aquest tipus es concentren, sobretot, en les franges horàries de dos a quatre de la tarda i a partir de les vuit de la nit. «Saben fins i tot les hores que jo no hi sóc», explicava rient l’informador dels busos.