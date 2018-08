Ha penjat un cartell explicant que va millorant de la seva malaltia

Actualitzada 31/08/2018 a les 09:42

El reconegut bar d’entrepans de la ciutat de Tarragona Casa Boada fa temps que està tancat provisionalment per una malaltia que pateix el seu amo, Eduard Boada. Després del cartell «tancat, no em trobo bé», ara se n’ha col·locat un altre dirigit als clients: «Tancat per malaltia. Gràcies pel suport! Vaig millorant», acompanyat d’una careta somrient. El mític bar està ubicat al número 23 del carrer Rovira i Virgili.